La compañía busca concentrar su actividad en establecimientos de mayor superficie y señaló que ha priorizado la reubicación de sus colaboradores.

Easy de Cencosud, confirmó el cierre de cuatro de sus tiendas en Chile, en el marco de una reorganización de sus operaciones.

La medida afectará a los locales de Cenco Portal Ñuñoa y Cenco El Llano, en la Región Metropolitana, además de las sucursales de Temuco y Osorno, que dejarán de funcionar antes de que termine 2026.

La millonaria reorganización de Easy: las cuatro tiendas que cerrará Cencosud en Chile

La compañía explicó que la decisión forma parte de “parte de la evolución de la estrategia de Easy en Chile”, con el objetivo de concentrar su actividad en establecimientos de mayor tamaño.

En esa línea, sostuvo que busca “enfocar su operación en tiendas de mayor superficie y así poder ofrecer una propuesta más amplia e integral a sus clientes. En este contexto, hemos priorizado la reubicación de los colaboradores dentro de la organización”.

Desde la empresa de los Paulmann también destacaron que el proceso se ha desarrollado considerando a sus trabajadores. “Este proceso se ha llevado adelante con responsabilidad y especial preocupación por las personas, reconociendo y agradeciendo profundamente su compromiso y aporte a Easy”, señalaron. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado cuántos empleados serán trasladados a otras sucursales ni cuántos podrían ser desvinculados.

En paralelo, el cierre ha generado movimiento entre los clientes, luego de que usuarios de redes sociales difundieran ofertas en algunos de los establecimientos afectados. En particular, la tienda de Cenco El Llano, ubicada en San Miguel, comenzó una liquidación de productos con descuentos de hasta 50% en toda su oferta, mientras se concreta el término de sus operaciones. Las rebajas estarán sujetas al stock disponible y se mantendrán mientras el local continúe abierto.