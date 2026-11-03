“La responsabilidad la asumí yo”: Kast reitera su blindaje al ministro Rabat y desafía a oposición a presentar AC

El mandatario defendió al titular de Justicia, a quien calificó de “un buen ministro” y apuntó contra la oposición.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast reiteró su defensa al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la polémica generada por la entrega de rebajas de condena, por vía administrativa, a violadores de niños y desafió a la oposición a concretar la acusación constitucional contra el secretario de Estado.

Desde Italia, Kast recalcó que “la responsabilidad que usted señala, que es política, no de derecho, la asumí yo, porque soy el presidente de la República”.

“En una democracia como la nuestra, a los ministros los nombra el presidente de la República y les pide el cese de funciones el presidente, no diputados o senadores, que están en su legítimo derecho de expresar lo que estimen conveniente”, declaró el jefe de Estado.

En esta línea, José Antonio Kast sostuvo que “si queremos salir adelante, que nos ayuden, resolvamos los problemas que llevan tanto tiempo. Nadie puede erigirse como el que está preocupado exclusivamente por este tema, porque deberían haberlo señalado algunos con anticipación. Hemos visto esta situación en distintos momentos de nuestra nación y la solución de fondo es hacer cambios legislativos”.

Respecto a la figura de Fernando Rabat, Kast aseveró que “el ministro cuenta con mi confianza, el día de hoy el vicepresidente (Claudio Alvarado) se ha reunido con los presidentes de los partidos y los secretarios generales. Hemos ido conversando las inquietudes que nos han presentado las fuerzas políticas que colaboran con el gobierno. Hemos sido muy claros: vamos a enfrentar el problema y lo vamos a resolver”.

Kast desafía a presentar AC contra Rabat

Pero el presidente aprovechó de cuestionar a la oposición, indicando que “necesitamos soluciones, no actitudes como las que hemos visto estos días, donde se nos señala que van a rechazar una partida del presupuesto, le van a hacer daño a las mismas personas que dicen defender”.

“Estamos enfrentando el problema en la raíz, todos han reconocido que ha sido un buen ministro en todos los proyectos hasta ahora. Por una disputa política quieren frenar desarrollos legislativos, el tema presupuestario. Eso podría considerarse una pequeñez, está por sobre cualquier disputa política el bien de nuestros compatriotas. Se requieren soluciones concretas y reales”, argumentó Kast.

Para Kast, “el ministro ha sido reconocido por su buena gestión en temas de flagrancia, Reglas del Uso de la Fuerza, Escuelas Protegidas, en la responsabilidad parental. En todo ha sido reconocido el ministro y ahora por una situación puntual, grave, se dice que no es la persona capacitada. Ahí hay una discusión más política que de fondo”.

Para cerrar, José Antonio Kast desafió a la oposición a presentar la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat: “Esperamos la colaboración activa de la oposición, han tenido una semana para presentar la AC, no lo han hecho ¿Por qué? que la presenten y que se vote si lo estiman conveniente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes”.