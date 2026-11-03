Eduardo Frei culpa a gobiernos anteriores por aumento de la deuda pública en gestión de Kast

El ex mandatario, que fue parte de un seminario económico, aseveró que solo bajo el Gobierno de Kast se está superando “la trampa del populismo”.

AGENCIA UNO

El ex presidente Eduardo Frei apuntó a los gobiernos que antecedieron a la administración de José Antonio Kast por el aumento de la deuda pública, que está al borde del límite considerado “prudente” de 45% del PIB, y la caída en la inversión.

El ex mandatario, que fue parte de un seminario económico, aseveró que solo bajo el Gobierno de Kast se está superando “la trampa del populismo”.

Respecto a la deuda pública, que ya llega a 44,7% del PIB, Eduardo Frei planteó que esta materia estaba controlada en su gobierno: “3,9 llegamos. ¿Y ayer? 44,7. Esos son los eficientes que nos gobernaban, maravilloso… un desastre“.

Junto con ello, Frei aseveró que la inversión está al alza, pero reconoció que “no es de la noche a la mañana” y apuntó nuevamente a los gobiernos anteriores: “mientras el mundo progresista (la OCDE) iba bajando el impuesto (corporativo), Chile lo aumentaba del 15 al 27, y esas cuentas las estamos pagando ahora“.

Ante esto, Eduardo Frei defendió la megarreforma, apuntando que “por suerte, pasó el proyecto en el Congreso, porque no querían aprobarlo. Decían que estábamos entregando más recursos a los millonarios”.

Pero el ex presidente también reiteró sus críticas a la llamada permisología, declarando que “en partes se ha ido resolviendo, nos contaba el ministro, pero hay otras partes donde no se resuelve, y voy a decirlo en total realidad: esto ha sido un freno permanente al crecimiento y al progreso de Chile por muchos años”.

Además, cuestionó la entrega de tierras a pueblos originarios, ya que “hasta el día de hoy se han entregado 224.400 hectáreas para los pueblos originarios, pero han pedido 3 millones de hectáreas. Toda la industria del salmón de Chile, que exporta $7.500 millones de dólares al año, tiene más o menos entre 200 y 300 mil hectáreas, las mismas que se han entregado. ¿Y cuánto han producido esas 224 mil? Nadie lo sabe. Misterio de la naturaleza. Nunca se va saber. Y ahora quieren que les entreguemos 3 millones más. ¿Para qué? Esa es la famosa Ley Lafkenche“.