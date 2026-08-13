Más de 15 tiendas, supermercado y gimnasio: la apuesta que Cencosud prepara en Puente Alto

Un nuevo polo comercial se proyecta en Hacienda El Peñón, con una variada oferta de servicios y espacios destinados al comercio, la gastronomía y el deporte.

Cencosud prepara la construcción de un nuevo polo comercial en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector de Hacienda El Peñón.

La iniciativa, denominada “Centro Comercial El Peñón”, contempla una inversión cercana a los US$30 millones y se levantaría en un paño de aproximadamente 58.825 metros cuadrados, ubicado en avenida La Hacienda N°1560 y N°1680.

El proyecto considera una oferta diversa para los residentes del sector. Entre sus principales instalaciones se encuentran un supermercado, un área para la comercialización de materiales de construcción, 18 locales comerciales, un gimnasio y un restaurante, además de espacios técnicos y dependencias comunes destinadas al funcionamiento del recinto.

La propuesta también contempla obras de preparación del terreno, edificación, urbanización, instalación de servicios y habilitación de infraestructura complementaria.

“El proyecto considera la ejecución de obras civiles asociadas a la preparación del terreno, construcción de edificaciones, urbanización interna, instalación de redes de servicios y habilitación de infraestructura complementaria. Asimismo, contempla su posterior operación, orientada a la atención de público y funcionamiento de los distintos recintos comerciales”, señaló la compañía.

En cuanto al calendario, Cencosud estima comenzar los trabajos durante junio de 2027, con un periodo de construcción y urbanización de aproximadamente 22 meses. La finalización de estas labores está prevista para agosto de 2028, mientras que la apertura y entrada en funcionamiento del centro comercial se proyecta para octubre de ese mismo año.

La iniciativa también tendrá un impacto en materia de empleo. Durante la etapa de construcción se calcula un máximo de 330 trabajadores, mientras que durante la operación se contempla una dotación de hasta 150 personas vinculadas principalmente a labores de administración, mantención, conserjería y aseo.

El recinto tendrá tres accesos vehiculares, dos por avenida La Hacienda y otro por Camino a San José de Maipo, además de una entrada peatonal por avenida La Hacienda.

El nuevo proyecto se sumaría a la expansión que Cencosud Shopping viene impulsando en Chile y otros mercados. Actualmente, la compañía cuenta con 12 centros comerciales en el país y mantiene otros desarrollos en carpeta, entre ellos iniciativas inmobiliarias en La Dehesa y La Florida. En este contexto, Puente Alto aparece como una nueva zona donde el grupo busca ampliar su presencia comercial.