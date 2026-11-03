Desde la cartera confirmaron que solicitaron retirar el registro, aunque descartaron que se tratara de una presión.

Una controversia se generó entre la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y la influencer Catalina Schaerer, conocida en redes sociales como “Mamá sin caos”, luego de que esta última cuestionara la pertinencia del Día del Encuentro Familiar frente a las dificultades que enfrentan los hogares chilenos.

El episodio quedó registrado en un video que posteriormente fue retirado de sus redes sociales, tras una solicitud del ministerio.

La llamada del ministerio de Desarrollo Social que terminó con influencer bajando video sobre ministra Wulf

El intercambio ocurrió durante una reunión en La Moneda, donde la cartera convocó a creadores de contenido vinculados a la maternidad, la crianza y la familia para presentar la actividad, programada para el domingo 8 de noviembre.

En ese contexto, Schaerer planteó que la celebración podía parecer desconectada de problemas como el endeudamiento, la falta de redes de apoyo, las dificultades del posnatal y la ausencia de Sala Cuna Universal. “Puede parecer que una celebración como esta se puede sentir como desconectada con la verdadera necesidad que tienen las familias en Chile”, cuestionó.

Ante ello, Wulf defendió el sentido de la iniciativa y explicó que buscaba promover espacios de encuentro sin asociarlos al consumo. La secretaria de Estado describió la actividad “como una suerte de thanksgiving chileno”, apuntando a la posibilidad de reunirse y disfrutar de la naturaleza.

“No queremos que sea un día del Estado, como un día en el que la oferta pública se despliega y nosotros vamos a capturar tus datos, que sea incentivar algo positivo, algo ciudadano”, agregó.

Tras la difusión del registro, Schaerer recibió una llamada del Ministerio de Desarrollo Social solicitándole que retirara el video.

Desde la cartera confirmaron a BioBioChile que realizaron la petición, argumentando que la reunión era privada y que grabar sin consentimiento es ilegal. Además, señalaron que buscaban proteger a otras participantes que aparecían en las imágenes y que podían decidir libremente si querían vincular sus publicaciones con el Gobierno. No obstante, descartaron que la comunicación tuviera un carácter de presión.

La influencer finalmente accedió a bajar el registro, aunque aclaró que la decisión no implicaba retractarse de sus planteamientos. “Retirarlo no significa retractarme de mis preguntas, de mis opiniones ni del contenido de mi intervención”, dijo.

Desde el ministerio, en tanto, reconocieron que la polémica afectó la campaña de difusión, debido a que otros creadores comenzaron a desistir de participar. El Día Nacional del Encuentro Familiar se realizará por primera vez este domingo 8 de noviembre, bajo el lema “Chile, una gran familia”, con actividades y acceso gratuito o con descuentos en museos, espacios culturales y parques nacionales.