Cencosud invertiría US$28 millones en un nuevo strip center en Algarrobo

El proyecto contempla tres niveles, más de 24 mil metros cuadrados construidos y una serie de mejoras viales en el entorno del recinto.

Cencosud prepara la construcción de un nuevo centro comercial en Algarrobo, en la Región de Valparaíso, proyecto -como strip center– que considería una inversión de US$28 millones.

El recinto se emplazaría en avenida Guillermo Mücke 699 y contará con un supermercado Jumbo, una tienda Easy, restaurantes y otros locales comerciales.

Cencosud invertirá US$28 millones en nuevo centro comercial en Algarrobo

El denominado Centro Comercial Algarrobo se levantaría sobre un terreno de 17.980 metros cuadrados y tendrá 24.015 metros cuadrados edificados.

Asimismo, el diseño contempla tres niveles y un altillo, aprovechando la pendiente del terreno, además de 533 estacionamientos para vehículos, espacios destinados a camiones y 267 lugares para bicicletas.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, Jumbo se ubicaría en el nivel superior, mientras que Easy ocuparía los dos pisos inferiores, incluyendo un patio constructor y un jardín exterior.

El complejo también incorporará 16 locales comerciales y restaurantes, quedando prácticamente junto al actual Líder Express de avenida Guillermo Mücke.

La iniciativa contempla además 20 medidas de mitigación vial, entre ellas mejoras en veredas y calzadas, modificaciones en intersecciones, pavimentación, instalación de señalización y cruces peatonales. También se proyecta la renovación de dos paradas de transporte público, mientras que los accesos al recinto estarán por avenida Guillermo Mücke y calle Los Claveles.

Por ahora, Cencosud no ha informado cuándo comenzarán las obras. La empresa presentó una consulta de pertinencia ante el SEA para determinar si debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se estima un plazo de 14 meses, con un promedio de 300 trabajadores durante las faenas y una cifra similar en la etapa de funcionamiento.