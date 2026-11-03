Chile recibe donación de más de 22 mil hectáreas para concretar Parque Nacional Cabo Froward en Magallanes

El futuro parque protegerá un mosaico de ecosistemas: antiguos bosques subantárticos, con presencia del ciprés de las Guaitecas, la conífera más austral del planeta, y grandes superficies de turberas, ecosistemas fundamentales para la captura y almacenamiento de carbono.

MEDIO AMBIENTE

El Estado recibirá una donación de 22.333 hectáreas de la Fundación Rewilding Chile, que permitirá ampliar la superficie del futuro Parque Nacional Cabo Froward hasta cerca de 183 mil hectáreas.

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot; la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; el Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff Bosch, y la presidenta de la Fundación Rewilding Chile, Kristine Tompkins, junto con la directora ejecutiva de la fundación, Carolina Morgado, firmaron en La Moneda un Protocolo de Acuerdo Complementario para avanzar en la creación del futuro parque en la comuna de Punta Arenas.

El acuerdo permitirá concretar la nueva oferta de donación de 22.333 hectáreas. Esta incorporación se suma a las 127.302 hectáreas que la Fundación Rewilding Chile ya donó al Fisco, inscritas a nombre del Estado en noviembre de 2025, y a los terrenos fiscales de los Bienes Nacionales Protegidos Río Batchelor y Cabo Froward, creados en 2006 con fines de conservación. De esta manera, el proyecto permitirá reunir cerca de 183 mil hectáreas bajo una figura de protección permanente, con resguardo y administración del Estado.

“La creación de áreas protegidas y el resguardo jurídico de nuestro patrimonio natural forman parte de la historia de Bienes Nacionales. El presidente Kast, nos ha instado desde el primer día de su Gobierno a avanzar decididamente en la creación de Cabo Froward. Con la firma de este protocolo, reafirmamos el compromiso del Gobierno de Chile con esta noble tarea: cuidar nuestro patrimonio natural y conservarlo para las futuras generaciones”, declaró la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo destacó que “la creación del Parque Nacional Cabo Froward es una oportunidad para avanzar en la protección de ecosistemas únicos de nuestro país, como los bosques subantárticos y las turberas, que poseen un enorme valor ecológico. Con esta nueva donación, estamos protegiendo cerca de 183 mil hectáreas de nuestro patrimonio natural. Como Ministerio del Medio Ambiente, hemos reactivado el proceso de creación de este parque, que desde el 20 de octubre se encuentra en etapa de consulta indígena, porque queremos avanzar con responsabilidad, respetando cada una de las etapas y asegurando que esta protección sea permanente para las futuras generaciones”.

El futuro parque protegerá un mosaico de ecosistemas: antiguos bosques subantárticos, con presencia del ciprés de las Guaitecas, la conífera más austral del planeta, y grandes superficies de turberas, ecosistemas fundamentales para la captura y almacenamiento de carbono.

Ubicado en el último confín continental de América, Cabo Froward es uno de los últimos hábitats continentales del huemul y colinda con el sitio más austral de nidificación del canquén colorado, ambas especies en peligro de extinción.