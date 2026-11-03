Se esperan cerca de mil visitantes: Puerto Valparaíso recibe cuatro cruceros en cuatro días

La programación, incluso, contempla jornadas con más de un buque de pasajeros en puerto, lo que requerirá una coordinación entre los terminales, los servicios fiscalizadores, las agencias de naves y los operadores turísticos.

La Región de Valparaíso recibirán un importante flujo de visitantes esta primera semana de noviembre, con la recalada de cuatro cruceros en Puerto Valparaíso.

Se trata de las naves Le Lyrial, Silver Cloud, Le Austral y Scenic Eclipse, que arribarán entre el lunes 2 y el jueves 5 de noviembre, con una recalada diaria.

La programación, incluso, contempla jornadas con más de un buque de pasajeros en puerto, lo que requerirá una coordinación entre los terminales, los servicios fiscalizadores, las agencias de naves y los operadores turísticos, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el desplazamiento de pasajeros y tripulantes.

Según la Planificación Naviera, la actividad comenzó este lunes con el arribo de Le Lyrial, de la compañía Compagnie du Ponant, que atracó a las 16:00 horas en el sitio 4-5 de Terminal Pacífico Sur (TPS) y zarpó el martes 3 a las 18:00 horas. Este martes, a las 06:00 horas, arribó el Silver Cloud, que permanecerá en el puerto hasta las 20:00 horas del miércoles 4.

Ese día, también a las 06:00 horas, recalará el crucero Le Austral y, el jueves 5, a las 12:00 horas, lo hará el Scenic Eclipse. De este modo, las naves Le Lyrial y Silver Cloud contemplan al menos una noche de estadía en Valparaíso.

El gerente general (s) de Puerto Valparaíso, Guillermo Crovari, manifestó que “con recaladas en días consecutivos y jornadas con más de una nave de pasajeros en puerto, hemos puesto especial atención en mantener una comunicación permanente con los distintos actores marítimos y terrestres, tanto del mundo público como privado. Esa coordinación previa permite que los controles y la seguridad de pasajeros y tripulantes se desarrollen de manera ordenada, y que los visitantes puedan llegar a la ciudad y recorrerla en buenas condiciones”.

Para esta recalada se dispuso de control y fiscalización que contempla equipos de rayos X para el desembarque de pasajeros y tripulantes, otro para el control de embarque y un equipo especial para la revisión del equipaje. En paralelo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Aduanas comprometieron dotación en turnos de mañana, tarde y noche, y el personal del terminal estará a cargo del control de acceso y de embarque. El terminal permanecerá operativo durante toda la noche.









