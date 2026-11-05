Ante crisis de Ueno Bank: senadores piden a Super de Pensiones aclarar si AFPs mantienen inversiones en Paraguay

Ante esta situación, los senadores aseveraron que es “necesario conocer si los ahorros previsionales de las trabajadoras y trabajadores chilenos mantienen algún grado de exposición a dicha institución bancaria”.

Un grupo de senadores de oposición ofició a la Superintendencia de Pensiones para aclarar si las Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP) mantienen inversiones en Paraguay, ante la crisis financiera que afecta al país por la intervención de Ueno Bank.

El oficio, firmado por 11 legisladores, pide “información respecto de las inversiones que mantienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas en la República del Paraguay, particularmente aquellas que pudieran encontrarse expuestas a la crisis financiera desencadenada por la intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central de dicho país el pasado 3 de noviembre de 2026″.

El cierre de la institución financiera, ordenada por el Banco Central de Paraguay (BCP), provocó la renuncia del presidente Santiago Peña, la cual no fue aceptada por el Congreso, luego que se conociera que le entregó millonarios recursos provenientes de instituciones del Estado, junto con afectar a Conmebol e incluso al club Cerro Porteño.

Ante esta situación, los senadores aseveraron que es “necesario conocer si los ahorros previsionales de las trabajadoras y trabajadores chilenos mantienen algún grado de exposición a dicha institución bancaria, a las empresas de su grupo controlador o, más ampliamente, al sistema financiero y a otros instrumentos de inversión de Paraguay”.

Es por ello que instaron a revelar “antecedentes de si las AFP chilenas mantienen o han mantenido inversiones directas o indirectas en Ueno Bank, Ueno Holding, Grupo Vázquez o en otras sociedades vinculadas a dichas entidades con recursos de los fondos de pensiones”.

“Detallar si los fondos de pensiones chilenos mantienen inversiones en instrumentos financieros emitidos por el Estado paraguayo, entidades bancarias, empresas públicas o privadas, fondos de inversión u otros emisores de ese país”, indicaron, junto con llamar a precisar si “la intervención de Ueno Bank y la actual situación financiera e institucional de Paraguay han generado pérdidas, deterioros en la valorización de activos o riesgos para los fondos de pensiones chilenos”.

“La presente solicitud responde a la necesidad de otorgar certeza y transparencia respecto del destino de los ahorros previsionales de millones de trabajadoras y trabajadores chilenos, especialmente frente a situaciones de inestabilidad financiera internacional que pudieran comprometer su patrimonio”, cerraron los senadores.