Diego Schalper se resta ante eventual cambio de Gabinete: “Me siento cómodo contribuyendo desde el Parlamento”

Sobre un eventual cambio de Gabinete, el diputado Schalper llamó a no centrarse en los nombres de los próximos ministros, sino en modificar el diseño político del Gobierno.

AGENCIA UNO

El diputado Diego Schalper (RN) descartó de plano sumarse a las filas del Ejecutivo en caso que el presidente José Antonio Kast concrete un cambio de Gabinete, como se ha especulado en los últimos días.

El entrevista con radio Agricultura, el legislador sostuvo que La Moneda necesita más experiencia política en su equipo de ministros, pero se restó de ser parte de las nuevas caras que se sumarían al Gabinete.

“Yo quiero ser superclaro. Yo creo que hoy día el Gobierno necesita personas que hemos tenido experiencias en el Parlamento para ayudarlo a sacar su agenda legislativa. Y yo al menos me siento cómodo y por ahora me siento contribuyendo al gobierno desde el Parlamento”, declaró Diego Schalper.

Ante la pregunta si sería ministro de José Antonio Kast, Schalper fue tajante: “Yo prefiero despejar eso inmediato”. En esta línea, el diputado RN precisó que buscará construir mayorías en el Congreso Nacional.

Sobre un eventual cambio de Gabinete, el diputado Schalper llamó a no centrarse en los nombres de los próximos ministros, sino en modificar el diseño político del Gobierno.

“Hay que fortalecer el peso político del gabinete, y eso requiere gente con experiencia”, precisó el legislador, quien también apuntó a cambios en el cuestionado Segundo Piso.

“Queremos que al presidente Kast le vaya bien, estamos comprometidos con sus decisiones”, cerró Diego Schalper.