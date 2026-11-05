“Es una cortina de humo”: diputado Barraza (PC) explica rechazo a proyecto del Gobierno por rebajas a violadores

“Parte de la premisa que el sistema falló y el sistema no falló, sino que falló fue el ministro Rabat“, aseguró el parlamentario del Partido Comunista.

El diputado Marcos Barraza (PC) salió al paso de los cuestionamientos recibidos desde Chile Vamos por su rechazo al proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno para hacer frente a la polémica generada por la rebaja de penas, por vía administrativa, a violadores y abusadores de niños.

Barraza, quien es parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, fue el único voto en contra (10-1) de la propuesta presentada por el propio Ministerio de Justicia.

Al respecto, el legislador explicó sus razones para rechazar la iniciativa a radio Universo, aseverando que “el debate de fondo es cómo se perfecciona, se mejora el mecanismo de manera tal de impedir la liberación de rebaja condena de agresores sexuales y de criminales de lesa humanidad”.

Junto con ello, el diputado del PC calificó de “cortina de humo” el proyecto del Ejecutivo, ya que “pretende favorecer el escándalo en torno a la crisis del gobierno y una crisis política” por la entrega de estos beneficios a violadores de niños.

El diputado Marcos Barraza apuntó que la controversia no debe centrarse en la norma legal, sino en la actuación del ministro Fernando Rabat, por lo que expresó su inquietud en que con esta discusión legislativa se busque desviar la atención del debate sobre la responsabilidad política del titular de Justicia.

“Parte de la premisa que el sistema falló y el sistema no falló, sino que falló fue el ministro Rabat“, aseguró el parlamentario del Partido Comunista.