Rojo Edwards acusa al Segundo Piso de filtraciones a la prensa para “afectar a personas del Gobierno”

El senador puso como ejemplo la discusión de la Ley de Inteligencia Artificial en el Senado y el enfrentamiento con la ministra Lincolao.

AGENCIA UNO

El senador Rojo Edwards hizo un llamado al Gobierno de reformular el Segundo Piso de La Moneda, antes las últimas polémicas que enfrentan varios ministros, aseverando que la instancia liderada por Alejandro Irarrázaval está detrás de una serie de filtraciones a la prensa para perjudicar a ciertas autoridades.

El parlamentario dejó en claro que “lo que debemos hacer es reformular y rediseñar el Segundo Piso, porque están trabando el diseño de políticas públicas de muchos Ministerios, también, porque hay muchos de nosotros que tenemos dudas de que estén filtrando información para afectar a personas del propio Gobierno cuando no les gusta y, porque, hay muchas personas que no tienen experiencia política y sus recomendaciones en muchas ocasiones, como lo ha sido el caso Rabat, han sido muy complejas”.

“Creo que si nosotros seguimos en este tranco de decisiones, en particular el Segundo Piso, ni aunque llevemos como candidato a Bernardo O’Higgins ganaríamos las próximas elecciones”, sostuvo Rojo Edwards.

El legislador planteó que “la falta de criterio político de muchas personas que tienen hoy demasiado poder en el Segundo Piso, está llevando a nuestro sector a cometer errores que nos tiene en una situación muy compleja”.

Rojo Edwards puso como ejemplo la Ley de Inteligencia Artificial para dar cuenta de las actuaciones que cuestiona al Segundo Piso de La Moneda.

“Es realmente impactante. En abril la comisión, pensando en que ya estábamos ad portas de recibir una indicación sustitutiva para cambiar el proyecto de ley, hicimos un congreso, un gran seminario, esperando las indicaciones y estamos en noviembre y la disfuncionalidad que ha existido, en particular por la forma en como se ha incorporado en el tratamiento de esta ley el Segundo Piso, la tiene trabada”, detalló.

Ante este escenario, el senador oficialista reiteró su llamado a modificar el rol del Segundo Piso, porque “francamente hoy día están representando una traba para el progreso de Chile”.