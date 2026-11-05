La directora del jardín infantil “Un mundo de amor” fue elegida entre más de 5 mil postulaciones.

La educadora de párvulos Myrian Salinas, directora del jardín infantil “Un mundo de amor”, en Puente Alto, fue distinguida como la ganadora nacional del Global Teacher Prize Chile 2026, galardón conocido como el “Nobel de la Enseñanza”.

Con 35 años de trayectoria, la docente obtuvo primero el reconocimiento en Educación Parvularia y luego se impuso entre los representantes de las tres categorías del certamen, que este año recibió más de 5 mil postulaciones de todo el país.

Myrian Salinas, educadora de Puente Alto, gana el Global Teacher Prize Chile 2026

El proyecto educativo que lidera Salinas se caracteriza por integrar a las familias en el proceso de aprendizaje de niños y niñas, con especial atención a quienes tienen dificultades para acceder a redes de apoyo.

Desde su jardín infantil, la educadora promueve una enseñanza basada en el juego, la curiosidad y la participación de la comunidad, con iniciativas que surgen de las inquietudes de los propios estudiantes.

“Para mí es una emoción muy grande y un honor. Nuestro proyecto nació pensando en todas aquellas mujeres que muchas veces crían solas y no cuentan con una red de apoyo. Pero es mucho más que eso: es un espacio donde las familias encuentran apoyo y sus hijos e hijas pueden acceder a una educación de calidad”, expresó Myrian Salinas.

Entre las actividades que impulsa se encuentran proyectos artísticos y un huerto, este último financiado con recursos de una feria de las pulgas organizada a partir de juguetes donados por las familias.

La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal de Las Condes y contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien relevó la importancia del vínculo entre profesores y estudiantes en un escenario marcado por el avance de nuevas tecnologías.

Como ganadora nacional, Salinas recibirá un premio de $8 millones. En tanto, Tania Isla y Julio Veas, distinguidos en las categorías de Educación Integral y Educación Musical, respectivamente, obtendrán $3,5 millones cada uno.