Jóvenes de 18 a 34 años concentran el 45% de los reportes cardíacos asociados a bebidas energéticas

Los resultados identificaron una mayor presencia de paros cardíacos, infartos y arritmias asociados a productos con cafeína y otros estimulantes.

El consumo de bebidas energéticas y suplementos estimulantes encendió las alertas de especialistas luego de que una investigación detectara una mayor frecuencia de reportes de eventos cardiovasculares graves asociados a estos productos, especialmente entre adultos jóvenes.

El estudio, presentado por la Asociación Americana del Corazón (AHA), analizó 28.345 notificaciones de posibles efectos adversos ingresadas a una base de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) entre 2017 y 2025.

Jóvenes de 18 a 34 años concentran el 45% de los reportes asociados a bebidas energéticas

Entre los principales hallazgos, los investigadores observaron que los reportes de paro cardíaco fueron 11 veces más frecuentes en relación con productos que contenían cafeína u otros estimulantes, en comparación con aquellos que no incluían estos componentes.

Asimismo, las notificaciones asociadas a estas sustancias presentaron 4,5 veces más probabilidades de mencionar infartos y cuatro veces más de incluir arritmias ventriculares o palpitaciones. Otro antecedente que llamó la atención fue que cerca del 45% de los reportes correspondió a personas de entre 18 y 34 años.

En cuanto al consumo de cafeína, la Asociación Americana del Corazón señala que hasta 400 miligramos diarios generalmente se consideran seguros para la mayoría de los adultos sanos. Sin embargo, la cantidad presente en estos productos puede variar considerablemente.

Algunas bebidas energéticas pueden contener hasta tres veces más cafeína por volumen que el café preparado, mientras que ciertos suplementos preentrenamiento pueden superar esa concentración en más de 12 veces. En ese contexto, la jefa de Urgencias de RedSalud Providencia, Bárbara Rivas, advirtió a 24 Horas sobre el aumento de consultas por dolor torácico en jóvenes que consumen estos productos.

La especialista recomendó acudir a un servicio de urgencia ante la aparición de molestias en el pecho. “Si es que tienes dolor torácico asociado al consumo de bebida energética o a cualquier otra sustancia, consultar siempre en el servicio de urgencia para descartar alguna patología grave“, sostuvo. No obstante, los investigadores enfatizaron que los resultados no permiten establecer una relación directa de causa y efecto entre el consumo de estimulantes y los eventos cardíacos, debido a que el análisis se basa en reportes voluntarios de posibles efectos adversos.