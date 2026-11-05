El ajuste dejaría a las gasolinas cerca de sus máximos históricos e incluso podría llevarlas a superar esos valores en algunas comunas del país.

Los precios de los combustibles en Chile podrían registrar una nueva alza el próximo jueves 12 de noviembre, en lo que sería el sexto incremento consecutivo desde fines de julio.

Según las proyecciones de la fintech de inversiones XTB, el ajuste dejaría a las gasolinas cerca de sus máximos históricos e incluso podría llevarlas a superar esos valores en algunas comunas del país.

Bencinas podrían superar sus máximos históricos tras nueva alza proyectada para noviembre

Las estimaciones apuntan a que la bencina de 93 octanos subiría entre $36 y $41 por litro, mientras que la de 97 tendría un incremento de entre $36 y $42.

Sin embargo, el mayor impacto se proyecta para el diésel, cuyo precio podría aumentar entre $70 y $90 por litro.

De concretarse estas variaciones, las gasolinas acumularían alzas de entre $219 y $225 desde fines de julio, mientras que el diésel sumaría incrementos de entre $471 y $491.

En la Región Metropolitana, los valores actuales ya se acercan a los registros históricos. De acuerdo con datos de Preciocombustible.cl, la gasolina de 93 octanos promedia $1.538 por litro, la de 95 alcanza los $1.583 y la de 97 llega a $1.634.

En tanto, el diésel se sitúa en torno a los $1.554. Con el ajuste previsto, las bencinas podrían alcanzar o superar sus máximos históricos, fijados en $1.546 para la de 93 octanos, $1.595 para la de 95 y $1.645 para la de 97.

La analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, explicó que el incremento esperado para las gasolinas sería más acotado, mientras que el diésel enfrentaría una variación mayor debido a las condiciones del mercado de destilados. “Estimamos que la bencina de 93 octanos podría aumentar entre $36 y $41 por litro, y la de 97 octanos entre $36 y $42. En el diésel proyectamos un incremento mayor, de entre $70 y $90, porque su paridad continúa más elevada al seguir tensionado el mercado de destilados”, señaló.

De todas formas, las cifras corresponden a estimaciones y deberán ser confirmadas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que publicará su informe semanal de precios el miércoles 11 de noviembre. Asimismo, Santos planteó que “El ajuste del 12 de noviembre podría marcar una transición hacia variaciones más moderadas si la corrección del crudo se mantiene”, concluyó.