La denuncia del senador Gastón Saavedra apunta a la entrega de insumos sanitarios durante una ceremonia del Bono al Logro Escolar en Isla Santa María, Coronel.

El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, presentó una denuncia ante la Contraloría Regional del Biobío para que se investigue la eventual entrega irregular de preservativos en kits de higiene destinados a emergencias, que habrían sido utilizados como reconocimiento escolar para estudiantes de séptimo básico de Isla Santa María, en Coronel.

El parlamentario busca esclarecer si los insumos fueron distribuidos para un fin distinto al que motivó su adquisición o almacenamiento.

Senador PS denunció al Gobierno ante Contraloría por entrega de preservativos a alumnos de 7º Básico

La entrega se habría concretado el pasado 28 de octubre, durante una ceremonia organizada por la Seremi de Desarrollo Social y Familia en el marco del programa Bono al Logro Escolar.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por Saavedra, los artículos corresponderían a elementos que organismos públicos mantienen para responder ante emergencias, contingencias o situaciones de asistencia social.

En conversación con radio ADN, el senador detalló que los kits incluían productos de aseo personal y preservativos, y cuestionó que fueran utilizados para premiar el desempeño académico de los escolares.

“No nos parece ese uso de ese kit de emergencia que está destinado a otro tipo de situaciones cuando hay emergencia y, por lo tanto, se socorre a la población”, afirmó. Además, sostuvo: “Nos parece hasta de mal gusto que se utilice esto para estimular a un niño, una niña, que ha dado cumplimiento al programa Logros Escolares”.

A partir de la denuncia, el organismo fiscalizador deberá determinar si la entrega se ajustó a los fines previstos o si pudo existir una desviación en el uso de los recursos públicos. Para ello, Saavedra solicitó revisar los procesos de compra, almacenamiento, traslado y distribución de los insumos, así como establecer si corresponde determinar responsabilidades administrativas.

La actividad contó con la presencia de autoridades regionales, entre ellas el entonces delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, y el seremi de Desarrollo Social y Familia, Daniel Manchileo.

“Contraloría tiene que llevar a cabo la investigación que le solicitamos y hacer el sumario respectivo”, planteó el senador.