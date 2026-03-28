Camioneros evalúan subir tarifas de traslado de los productos en al menos un 30% por alza en combustibles

AGENCIA UNO

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) anunció este sábado que está evaluando subir las tarifas de traslado de los productos al menos en un 30% ante el aumento del precio de los combustibles que comenzó a regir este jueves. En promedio, el costo de la bencina experimentó un alza de un 32 % y el del diésel un 62 %.

Según reportó Cooperativa, el presidente del gremio, Juan Araya, recordó que los transportistas de este tipo no recibirán subsidios, como sí lo harán los choferes escolares y de colectivos o taxis. “Esto le afecta al pequeño camionero, al ‘pyme’. Si no suben las tarifas, no hay camiones para mover las cargas. O suben lo que tienen que subir -hemos llegado a un acuerdo que debe ser de un 30%-, o si no, no hay camiones para descargar los contenedores de los barcos”, dijo.

“El combustible a nosotros nos ha subido un 61%. Estamos pidiendo que a los pequeños camioneros que tienen renta presunta, se les dé un bono como a los taxistas y a las tías de los furgones. Pero lo más importante es que nosotros tengamos la capacidad de subir las tarifas, porque hoy tú sales con el camión a trabajar y después no tienes plata para llenar el estanque”, añadió.

Hasta ahora, este gremio se ha reunido en dos oportunidades con el Ejecutivo, la última de ellas el viernes. En esa oportunidad, Araya se reunió con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN). Al término del encuentro, hizo ver que el alza golpeará fuertemente a los camioneros que facturan menos de $7 millones mensuales y que para este sector solicitaron un subsidio.

Además, no descartó una paralización en el transporte. Se espera que esta posibilidad que anunció Araya sea discutida entre los gremios de camioneros el lunes.