PDG adelanta postura ante AC contra Rabat: “La bancada va a votar como la gente lo exige”

Desde el Partido de la Gente aún no toman una decisión respecto al libelo contra el titular de Justicia, pero ya adelantaron una definición: la bancada de diputados votará en bloque.

La diputada Pamela Jiles adelantó la postura que tomará el Partido de la Gente (PDG), de cara a la esperada presentación de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el marco de rebaja de penas, por vía administrativa, a violadores de niños.

La legisladora fue entrevistada por 24 Horas, donde aseveró que está a favor de avanzar en el libelo al secretario de Estado.

“Mi análisis personal es que sí existirían razones por las cuales hacer una acusación constitucional en este caso”, sostuvo Pamela Jiles.

En esta línea, la diputada del PDG indicó que buscarán actuar en bloque como bancada y de acuerdo a las directrices planteadas por sus bases.

“Yo espero que votemos en bloque. No es fácil, porque la discusión entre nosotros es intensa, profunda y ardua. Creemos en la democracia interna y nos parece sumamente interesante el análisis de esta situación”, planteó la ex panelista de farándula.

Ante esto, Pamela Jiles reiteró que “la bancada va a votar como la gente lo exige; nosotros somos populistas fuera del clóset y lo que hacemos es escuchar lo que nos mandata la gente. No nos sentimos muy identificados con estos intercambios, estos pirquineos de la clase política. Espero que cumplamos con la sugerencia de Franco Parisi de votar en bloque”.