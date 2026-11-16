Una nueva ola de despidos en la cartera tensionó aún más la relación entre la titular de Ciencia y la subsecretaria Carolina Rossi.

AGENCIA UNO

El vicepresidente Claudio Alvarado anunció que intervendrá de manera directa el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para poner fin al quiebre entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi.

Alvarado confirmó la medida tras conocerse que la relación entre ambas autoridades se tensionó aún más, luego de concretarse una nueva ola de despidos en la cartera, las que no estaban en conocimiento de Rossi, a pesar de quedar como ministra subrogante ante la ausencia de Lincolao en el país.

El secretario de Estado aseveró, ante esta situación, que se necesita una “mayor coordinación y participación con los partidos, mayor gestión interna en los ministerios”.

En esta línea, defendió la intervención, ya que se busca “evitar este tipo de situaciones que proyectan hacia afuera que existen problemas que no son sanos, no son convenientes, y que hay que administrar y arreglar”.

“La ministra regresa mañana al país de una gira por Estados Unidos, y espero poder reunirme con ella y con sus equipos para buscar una solución a un problema que no se puede mantener en el tiempo”, declaró Claudio Alvarado a radio Infinita.

Entre los despidos destaca el de Juan José Tagle, asesor jurídico a honorarios cercano a la subsecretaria Rossi, a los que se sumaron Magdalena Calcagni y Tomás Rivero, de la División de Tecnologías Emergentes.

Sus desvinculaciones fueron sorpresivas, ya que fue la propia Ximena Lincolao quien los eliminó del grupo de WhatsApp de Coordinación Ministerial.

Sin bien desde la Subsecretaría de Ciencia indicaron en una declaración pública que “estas decisiones son parte de la labor de la subsecretaría, que tiene como objetivo mantener equipos que fortalezcan la ciencia y el conocimiento en el país, y seguiremos trabajando en esa línea”, Carolina Rossi se comunicó con los afectados para cuestionar su salida.