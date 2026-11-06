Combustibles y transporte impulsaron el IPC de 0,5% de octubre: inflación acumulada en el año llega a 4,5%

Con este resultado, la inflación acumulada en doce meses es de 4,5%, por sobre la meta de 4,1% que proyectó el Banco Central.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El IPC de octubre registró una variación de 0,5% impulsado por el alza de los combustibles y el transporte, de acuerdo con lo reportado este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor se situó en la parte alta de las proyecciones de los expertos para ese mes, que se situaba entre 0,3% y 0,6%.

Con esta cifra, la inflación acumulada llegó a 4,5% en lo que va del año y 4,5% a doce meses, por sobre la meta de 4,1% que estimaba el Banco Central.

Según el reporte del INE, el alza de los combustibles tuvo un rol esencial en el alza del IPC de octubre, ya que la gasolina subió 4,5% y aportó 0,157 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice general.

En tanto, el petróleo diésel registró un aumento del 12,3%, con una incidencia de 0,068pp. en el incremento del IPC de octubre.

En lo que va de 2026, la gasolina acumula un alza de 26,2% y el diésel, de 53,5%. A doce meses, la gasolina sube 23,3% y el diésel, 51,8%.

Transporte y alimentos también impulsaron el IPC

De acuerdo con lo informado por el INE, el IPC de octubre también estuvo impulsado por el transporte y los alimentos.

En transporte, ocho de sus once clases anotaron aumentos mensuales y la más significativa corresponde al combustible para vehículos personales, con un alza de 5,6%, seguida del transporte aéreo de pasajeros, que subió 4,2%.

Además, el reporte detalla que de los 25 productos que componen la división, doce consignaron incrementos en sus precios.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, la división de mayor ponderación de la canasta, 13 de sus 15 clases registraron alzas.

La principal correspondió a las hortalizas, legumbres y tubérculos, que subió 4,6%, seguida de pan, cereales, harinas y pastas.

A la vez, de los 81 productos de la división, 56 se encarecieron, entre ellos las papas, que subieron 12,0%, y los tomates, que avanzaron 11,2%.

Por el contrario, el ítem vestuario y calzado correspondió a la división con mayor incidencia negativa: retrocedió 4,1% y restó 0,098pp. al índice general.

El detalle apuntó que el vestuario cayó 3,9% y el calzado, 4,7%.