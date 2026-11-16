Republicanos ha priorizado los emplazamientos públicos a sus socios, en el contexto de la AC a Rabat y la crisis desatada en La Moneda. Si bien el secretario general del partido ha impulsado reuniones semanales con sus pares de Chile Vamos, el entendimiento no llega al Congreso, donde el choque Ossandón-Araya expuso el desgaste.

A ocho meses de convertirse en el partido del presidente, Republicanos enfrenta su momento de mayor aislamiento dentro del oficialismo.

El Gobierno de José Antonio Kast atraviesa su etapa más delicada: la oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que el país está en recesión técnica; y la aprobación presidencial se ubica en 29%, según la medición de Cadem del 8 de noviembre.

En ese contexto, el comentario que se repite en Chile Vamos es que “se hace difícil ser oficialistas en un momento así”, sobre todo en los sectores más lejanos a Kast.

Aunque una porción importante de la UDI se sumó con entusiasmo al proyecto del presidente Kast tras su triunfo electoral, la campaña —y el historial de críticas del fundador de Republicanos a la centroderecha— dejó heridos, y a varios dirigentes les ha costado asumir este Gobierno como propio.

El caso más visible es el de Evelyn Matthei. La excandidata de la centroderecha ha hecho de sus críticas un ejercicio casi semanal: el 3 de noviembre, en Tolerancia Cero de CNN Chile, afirmó que Rabat “no puede seguir siendo ministro de Justicia” y que votaría a favor de la acusación constitucional. A comienzos de octubre había dicho que a Kast “le falta equipo y le sobra soberbia”.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, la tildó en junio de “opinóloga del Gobierno”.

Pero no es la única. Exministros de Sebastián Piñera como Karla Rubilar y Cristián Monckeberg también han endurecido el tono. Rubilar, quien reconoció haber votado por Kast, dijo sobre las rebajas de condena que “hay mucho que explicar”. Monckeberg sostuvo el 9 de noviembre que la crisis “ameritaba un cambio de gabinete”.

En el Parlamento, la crítica de Chile Vamos ha sido más matizada, pero la tensión entre las dos almas del oficialismo está a la orden del día.

La semana pasada, en plena discusión del Presupuesto 2027, el diputado Cristián Araya (Republicanos) pidió a la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), derivar a la Comisión de Ética tras un incidente ocurrido en la Sala; Ossandón calificó de “patético” a su par tras un airado discurso en que fue censurado el republicano.

En Chile Vamos recriminan que Republicanos ha optado por los constantes emplazamientos y “sacar al pizarrón” a sus pares oficialistas ante los descuadres, en vez de promover una coalición formal como lo ha planteado la UDI.

Es una fórmula que, remarcan en el oficialismo, no es viable cuando el Gobierno pasa por un momento de impopularidad. El telón de fondo es un partido cada vez más aislado del resto del oficialismo e incluso del Partido Nacional Libertario, que decidió no integrar el Gobierno.

Quien ha intentado revertir esa dinámica es el secretario general, Vicente Bruna, quien participa semanalmente en las reuniones de secretarios generales de la UDI, RN, Evópoli y Republicanos.

En entrevista con EL DÍNAMO, Bruna describió la relación con Chile Vamos como buena, atribuyó los roces en el Congreso a un “microclima” y sostuvo que las diferencias con el Gobierno deben plantearse en privado, pues criticar las decisiones de José Antonio Kast “no contribuye en nada” al Ejecutivo. “El llamado al oficialismo es a confiar y cuadrarse tras el Presidente en estos momentos difíciles”, afirmó.

Ese entendimiento, sin embargo, no se ha replicado en el Parlamento.

Entretanto, La Moneda mantiene su apuesta. La presidenta de RN, Andrea Balladares, reconoció que la crisis política no ha terminado y que hay “cuerdas separadas” en torno a posibles ajustes.

Un día después, tras la cita de Kast con los timoneles oficialistas en Cerro Castillo, el Gobierno ratificó su respaldo a Rabat y descartó un cambio de gabinete.

Cuando la acusación se vote en la Cámara Baja, cada partido del oficialismo tendrá que definir su voto a la vista de todos, en lo que se anticipa como un momento que podría definir la relación al interior del oficialismo.