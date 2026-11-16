El organismo aseguró que la productora no cumplió con las condiciones de restitución del césped establecidas en el contrato.

El Instituto Nacional de Deportes (IND) responsabilizó a la productora DG Medios por el deterioro del césped del Estadio Nacional tras el concierto de BTS y confirmó que aplicará multas por incumplimientos contractuales.

La situación impidió que el recinto de Ñuñoa recibiera el amistoso entre Chile y Colombia, programado para este martes 17 de noviembre, que finalmente se disputará en el Estadio Monumental.

IND culpa a DG Medios por daños en la cancha del Nacional tras concierto de BTS y anuncia multas

A través de una declaración pública, el organismo explicó que el mal estado del campo de juego está relacionado principalmente con el espectáculo realizado en el recinto. “Esta situación responde al estado actual del campo de juego, cuyo deterioro se produjo principalmente como consecuencia del concierto de BTS realizado en el recinto“, sostuvo el IND.

En ese contexto, la institución recordó que el acuerdo firmado con DG Medios establecía la obligación de entregar la cancha en las mismas condiciones en que fue facilitada, considerando los compromisos deportivos que ya estaban programados.

Al respecto, precisó: “Precisamente, para resguardar los compromisos deportivos previamente establecidos, el contrato suscrito con la productora DG Medios contemplaba expresamente la obligación de restituir la cancha en las mismas condiciones en que fue entregada, garantizando su disponibilidad y los estándares necesarios para el desarrollo de las actividades programadas”.

Sin embargo, los trabajos posteriores al concierto no consiguieron recuperar el césped en el plazo necesario para el encuentro de la Roja. “Si bien la empresa implementó un plan de recuperación del césped, las medidas ejecutadas no permitieron alcanzar los resultados esperados, por lo que la cancha no logró recuperar las condiciones exigidas por las selecciones para disputar este encuentro”, indicó el organismo.

Frente a este escenario, el IND anunció que ejercerá las acciones contempladas en el contrato, entre ellas las sanciones económicas contra la productora. “Ante este incumplimiento, el Instituto Nacional de Deportes está ejerciendo las facultades legales y contractuales que correspondan, incluyendo la aplicación de las multas establecidas en el contrato suscrito con DG Medios”. Además, reafirmó su compromiso con el cuidado de la infraestructura deportiva pública y con mantener el Estadio Nacional disponible para las actividades del país.