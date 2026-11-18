Las disminuciones se producen luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de camioneros, tras las movilizaciones registradas la semana pasada por el incremento de los combustibles.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una importante disminución en el precio de las bencinas que comenzará a regir este jueves 19 de noviembre, con rebajas en las gasolinas de 93 y 97 octanos, el diésel y el kerosene.

La mayor reducción corresponderá al combustible utilizado principalmente por el transporte de carga, cuyo valor estimado caerá $141,9 por litro.

Precio de las bencinas tendrá importante caída este jueves: revisa los nuevos valores

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, las bencinas de 93 y 97 octanos experimentarán una baja de $38,7 por litro, mientras que el kerosene o parafina disminuirá $9,4.

En tanto, el diésel tendrá una importante reducción de $141,9 por litro. Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular no presentará modificaciones en su valor.

Las disminuciones se producen luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios de camioneros, tras las movilizaciones registradas la semana pasada por el incremento de los combustibles.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo fue aprobada en el Congreso y contempla revertir cerca de $40 por litro en las gasolinas, además de incorporar una rebaja adicional de $100 por litro para el diésel.

En ese contexto, la aplicación de estas medidas busca aliviar los costos asociados al transporte y contener las alzas que habían afectado a los combustibles durante las últimas semanas.

Sin embargo, desde ENAP recordaron que la empresa no fija ni regula los valores finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, ya que estos son determinados por las compañías distribuidoras. Por lo mismo, las variaciones informadas corresponden a estimaciones y los precios pueden presentar diferencias dependiendo de cada estación de servicio.