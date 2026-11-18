Este es el primer acuerdo de este tipo que Hong Kong firma con un país de América Latina.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el secretario de Trabajo y Bienestar de la Región Especial Administrativa de Hong Kong, Chris Sun Yuk-han, firmaron un acuerdo para establecer el Programa Working Holiday.

Esta iniciativa es un acuerdo bilateral gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que permite a jóvenes viajar, vivir y trabajar de forma temporal en otro país por un periodo de hasta 12 meses.

“Estamos muy contentos de ofrecer a los jóvenes de Chile y Hong Kong nuevas oportunidades para que experimenten vivir en otra comunidad. La singular mezcla de culturas oriental y occidental, la perspectiva internacional y la economía dinámica de Hong Kong brindarán a los jóvenes chilenos una experiencia enriquecedora”, indicó el secretario de Estado.

El canciller Pérez agregó que “esperamos dar la bienvenida a jóvenes de Hong Kong para que descubran la rica cultura, la cálida hospitalidad y la belleza natural de Chile, fortaleciendo así el entendimiento mutuo y los vínculos entre ambos pueblos”.

En el marco del programa Working Holiday, los jóvenes de entre 18 y 30 años de cada parte podrán solicitar un visado que les permitirá permanecer en Chile o en Hong Kong durante un máximo de 12 meses. En dicho periodo, podrán trabajar para financiar su estancia o realizar cursos de corta duración.

La cuota anual para cada parte será de 100 plazas.