Su salida ocurre tras la formulación de cuatro cargos ambientales contra ENAP, dos de ellos considerados gravísimos por la SMA.

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Julio Friedmann, presentó su renuncia este jueves, en medio de la controversia que enfrenta la estatal por los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra la Refinería Aconcagua.

A través de un comunicadol enviado a la CMF, la estatal dijo que el ejecutivo se mantendrá en el cargo hasta el próximo 5 de febrero de 2027.

De acuerdo con la compañía, Friedmann ejercerá plenamente sus funciones y la ejecución del plan de negocios, además de colaborar en el proceso de sucesión.

“Estoy orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero, y agradecido al Directorio por su confianza y por haber entendido mis razones para adoptar esta decisión personal”, expresó Friedmann.

Renuncia gerente general de ENAP, Julio Friedmann, en medio de investigación por irregularidades ambientales

La salida del ejecutivo se produce luego de que el organismo fiscalizador acusara a la compañía de manipular y ocultar información relacionada con sus registros ambientales.

La investigación de la SMA apunta a cuatro infracciones ambientales detectadas en la planta de Concón, dos de ellas calificadas preliminarmente como gravísimas. Entre los antecedentes se encuentra la presunta manipulación de los reportes sobre recuperación de azufre y la omisión de emisiones contaminantes provenientes de las antorchas utilizadas para quemar gases durante los procesos industriales.

De acuerdo con los cálculos del organismo fiscalizador, las irregularidades podrían exponer a ENAP a sanciones de hasta 22.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$19 millones. La SMA también advirtió que las infracciones más graves podrían derivar en medidas como la clausura de instalaciones o la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

Por su parte, la estatal sostuvo que la formulación de cargos corresponde al inicio de un procedimiento administrativo y que, por lo tanto, no representa una sanción definitiva. Además, aseguró que detectó internamente las inconsistencias, informó de ellas a las autoridades correspondientes y adoptó medidas dentro de su estructura, entre ellas la desvinculación de trabajadores.