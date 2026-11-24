La última pareja del empresario inició el trámite de posesión efectiva en representación de su hijo menor.

El hijo menor de Horst Paulmann, de apenas ocho años, recibirá el 62,5% de la herencia del fundador de Cencosud, de acuerdo con las disposiciones establecidas en los testamentos que dejó el empresario antes de fallecer en marzo de 2025.

El proceso sucesorio comenzó luego de que Katherine Bischof, última pareja de Paulmann, acudiera al 8.º Juzgado Civil de Santiago para solicitar la posesión efectiva testamentaria en representación del menor.

Herencia de Horst Paulmann: hijo de ocho años recibirá el 62,5% de la fortuna del fundador de Cencosud

Según antecedentes dados a conocer por La Tercera, la presentación busca formalizar la distribución del patrimonio entre los cuatro hijos del empresario, respetando las disposiciones establecidas en dos testamentos cerrados que fueron suscritos en julio de 2018 y enero de 2022.

De esta manera, el hijo menor, nacido en 2018, concentrará la mayor parte de los bienes, mientras que sus hermanos mayores, Manfred, Peter y Heike Paulmann Koepfer, recibirán una participación equivalente al 12,5% cada uno.

La repartición responde a las normas de sucesión contempladas en la legislación chilena, que establece distintas porciones para los herederos.

En este caso, la mitad legitimaria, equivalente al 50% del patrimonio, será distribuida en partes iguales entre los cuatro hijos de Paulmann. Por lo tanto, cada uno recibirá un 12,5%.

Sin embargo, la diferencia está en las otras dos porciones de la herencia: la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, que representan un 25% cada una.

Ambas fueron asignadas exclusivamente al hijo menor, lo que le permitirá sumar un 50% adicional al porcentaje que le corresponde como heredero legitimario. Así, su participación total alcanzará el 62,5% de los bienes inventariados.

Por su parte, Manfred, Peter y Heike recibirán únicamente el porcentaje correspondiente a la mitad legitimaria. Cabe recordar que los tres hermanos mayores ya participan en la propiedad de Inversiones Quinchamalí, sociedad mediante la cual ejercen el control final de Cencosud.

En tanto, Katherine Bischof intervino en el procedimiento exclusivamente como representante legal de su hijo, ya que no mantenía un vínculo matrimonial vigente con el empresario al momento de su fallecimiento. Paulmann era viudo de Helga Koepfer Schoebitz, quien murió en 2014.