A pesar de todo, el diputado acusó que “se me interpretó muy mal” y que “yo creo que no estaba acusando a nadie”.

El diputado Jaime Bassa (FA) dio un paso atrás en sus polémicas declaraciones contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la rebaja de condenas que recibieron personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

En ese entonces, acusó que “esto no es un error. Es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”. Sus palabras le valieron críticas e incluso, advertencias de posibles querellas en su contra.

A días de ello, el frenteamplista conversó con el programa Última Mirada de CNN Chile, donde explicó que “cuando uno de nosotros dice algo disparatado, como decir, por ejemplo, que esto es una manifestación de cómo operan las redes de pedofilia internacional, que fue una cosa que yo dije, que es un escándalo brutal, la reacción intralitaria es muy dura”.

“Que cómo se te ocurre hacer una acusación como esa, se me interpretó, ya, yo puedo asumir que me expliqué mal, pero se me interpretó muy mal, no tienes pruebas, es una acusación muy dura, yo creo que no estaba acusando a nadie”, argumentó.

Bassa argumentó sus dichos sobre Rabat, precisando que “lo que entiende la gente afuera es muy claro y muy evidente, es, por fin alguien le pone los puntos sobre las íes y dice las cosas como son, y el cómo son no es la definición jurídico-institucional a la cual la clase política está acostumbrada a operar, sino que cómo son significa, creo yo, cómo la ciudadanía ha estado históricamente viviendo las relaciones de poder desde el otro extremo del poder, desde el extremo de la persona que sufre abuso, desde el extremo de la persona que demanda una vida digna”.

Aún así quiso dejar en claro que “aquí no hay una red internacional de pedofilia, pero lo que sí hay es que hay una cultura, principalmente de ciertos sectores de la derecha, de relativizar, de ningunear el abuso sexual, y al frente tienes una historia popular plebeya que se vincula con la hacienda de violencia sexual de los patrones sobre los inquilinos, hasta el día de hoy”.