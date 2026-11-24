La diputada hasta ahora era una de las principales impulsoras de aprobar el líbelo al interior del PDG.

AGENCIA UNO

La diputada Pamela Jiles, una de las principales impulsoras de aprobar la acusación constitucional al ministro Fernando Rabat al interior del Partido de la Gente (PDG), no será parte de la sesión de la Cámara Baja donde se votará el líbelo.

Esto, ya que la parlamentaria presentara una licencia médica por 14 días, con lo cual no estará en sesión de este lunes 30 de noviembre, donde se votaría, en un primer momento, la acusación constitucional contra el titular de Justicia.

De esta manera, el quórum para la votación de la acusación se verá afectado, a lo que se suma la eventual ausencia de otros diputados el próximo lunes, con lo cual la cifra de votos necesarios para su aprobación, que en el caso de contar con los 155 parlamentarios en sala serían 78, será menor.

La presentación de la licencia médica por parte de Pamela Jiles deja en entredicho lo consignado por la propia legisladora en los últimos días, quien aseveró que “sería tremendamente lamentable que la acusación constitucional contra Rabat se perdiera porque unos votos del PDG estuvieron disponibles para permitir la impunidad a pedófilos. Eso sería muy difícil de explicar a nuestro electorado”.

Sin embargo, reconoció que “cada uno de mis 13 amiguitos que llegaron a la Cámara para que podamos hacer travesuras juntos, tiene su propio devenir interior y cada uno hace un estudio acucioso y serio de la presentación. Algunos con sus asesores entran en duda”.