La mayoría de los desocupados señala la falta de oportunidades, la edad y la falta de experiencia laboral como los factores que inciden en su situación.

Tres de cada diez personas que buscan un empleo no lo han conseguido en más de un año, mientras que el resto acumula cuatro o más meses en esta situación. Así lo reveló el sondeo GPS Ciudadano de Datavoz este martes.

Las personas que están en búsqueda de un trabajo consideran que la principal dificultad para acceder a uno es la falta de oportunidades (59%), seguida por la edad (22%) y la falta de experiencia laboral (21%).

Solo el 13% de los desempleados espera revertir su situación en los próximos doce meses. La mayoría, un 43% cree que seguirá buscando y el 25% restante estima que lo más probable es conseguir un trabajo ocasional o con contratos a plazo.

“Para las familias, no basta con acceder a un empleo: también importa que el ingreso alcance y que ese trabajo se mantenga. El 57% de quienes buscan cambiarse lo hace para ganar más, y el 76% de las personas ocupadas preferiría mantener o aumentar sus horas de trabajo“, advirtió Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz.

Valenzuela también hizo hincapié en que un 32% de los encuestados cree que podría perder su trabajo o actividad laboral durante los próximos meses y el 78% piensa que le sería difícil encontrar otro con ingresos similares. “Por eso, las políticas públicas deben ocuparse tanto de crear empleos como de favorecer que las personas puedan permanecer en ellos con estabilidad y seguridad. La continuidad laboral también es parte de la seguridad de los hogares”, complementó.

Trabajar más allá de los 70

Un 33% estimó que deberá seguir trabajando hasta los 70 años o más allá de esa edad para poder sostenerse económicamente. Sin embargo, un 74% cree que justamente la edad le dificultará encontrar otro empleo si tuviera que buscarlo.

En detalle, la medición también dio cuenta de que el 31% de las personas ocupadas manifiesta que u trabajo está poco o nada relacionado con lo que estudio. Además, el 46% cree que quienes recién ingresan al mercado laboral tendrán menos oportunidades para construir una trayectoria estable. Estos últimos resultados, a juicio de Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, da cuenta de que existe “una preocupación por la movilidad social y por la posibilidad de que el esfuerzo y la formación sigan abriendo caminos hacia una vida laboral estable”.

“Entre los ocupados de 18 a 34 años, el 53,3% busca otro empleo y el 41,5% preferiría trabajar más horas. Estas cifras muestran que el desafío va más allá de incorporarse al mercado laboral: también importa poder construir una trayectoria y progresar. Por eso, no basta con que existan vacantes; es necesario mirar quiénes pueden acceder a ellas, en qué condiciones y qué posibilidades de desarrollo ofrecen”, sugiere Fábrega.