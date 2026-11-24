El precio de las acciones todavía permanece cerca de un 31% por debajo de su récord de cierre de US$239,24, en octubre de este año.

LINKEDIN.

En menos de dos semanas, Nvidia pasó de ser sinónimo de éxito y ejemplo de solidez en Wall Street, a evidenciar una de las caídas más bruscas de las acciones de una empresa tecnológica en la Bolsa de Nueva York pero, apenas tres días después, tras el regreso de Jensen Huang como CEO de la compañía, sus papeles marcaron una histórica alza, situándola como la segunda más valiosa del planeta, solo por detrás de Apple.

Luego de que estalló el escándalo en torno al romance del cofundador de Nvidia con una supuesta espía china y que el directorio aceptara su renuncia, la compañía estadounidense perdió cientos de miles de millones de dólares, con lo que el viernes 20 de noviembre su capitalización retrocedió hasta alrededor de 3,03 billones de dólares.

No obstante, lo que se anticipaba como un descalabro de marca mayor tuvo un cambio radical este lunes 23, luego de que el directorio restituyó a Huang como CEO y consejero delegado de la empresa, lo que generó una reacción inmediata del mercado.

De acuerdo con lo reportado por los medios especializados, solo durante esa jornada las acciones mostraron un avance del 31,48% respecto del cierre del viernes anterior, aunque si se comparan los precios extremos interdiarios, desde US$124,50 hasta US$171,50, cada acción avanzó aproximadamente un 37,8%.

La fluctuación del valor de Nvidia comparada con el PIB de Chile

Reuters apuntó que la recuperación en el valor de los papeles de Nvidia agregó alrededor de US$952.000 millones al valor de mercado de la empresa, que pasó de US$3,03 billones el viernes a US$3,98 billones este lunes.

Sin embargo, en la práctica, este incremento representa menos del 50% de los cerca de US$2,7 billones en valor de mercado que había perdido desde sus máximos de octubre.

Además, los analistas recalcaron que el precio de las acciones todavía permanece cerca de un 31% por debajo de su récord de cierre, que alcanzó los US$239,24.

Si se considera que, según la información proporcionada por el Banco Mundial, el PIB nominal de Chile alcanzó aproximadamente US$357.400 millones en 2025, los US$952.000 millones recuperados en una jornada por Nvidia representan aproximadamente 2,7 veces el producto interno bruto de nuestro país.

De hecho, en el peor momento de su valoración, la compañía estadounidense equivalía a 8,5 veces el PIB anual de nuestro país, mientras que en su mejor cierre, Nvidia llegó a valer 11,2 la economía chilena.