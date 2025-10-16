¿El niño más rico de Chile?: hijo de 7 años se queda con más del 60% de la herencia de Horst Paulmann

En 2018 Horst Paulmann preparó un primer testamento y en 2022 redactó un segundo, en el que estableció la repartición de su herencia.

Este jueves se dieron a conocer detalles hasta ahora desconocidos sobre el testamento que dejó el empresario Horst Paulmann, quien falleció en marzo pasado a los 89 años, en el cual dejó a su hijo de 7 años más del 60% de la herencia.

En el documento se estableció que entre los bienes del fallecido fundador de Cencosud se cuentan su participación en seis sociedades, además de tres propiedades.

En 2018, luego del nacimiento de su hijo menor, Paulmann oficializó su primer testamento, y cuatro años más tarde redactó un segundo testamento, en el que modificó una cláusula sobre la designación del partidor, según reportó Diario Financiero.

Qué dice el testamento de Horst Paulmann

El testamento de Horst Paulmann tiene siete carillas y comienza diciendo: “Yo, Horst Paulmann Kemna, alemán, viudo, factor comercio, vengo por medio del presente acto en extender mi testamento solemne y cerrado para lo cual declaro y expreso como mi última voluntad lo siguiente“.

A continuación declaró que nació “en Kassel, Alemania, con fecha 22 de marzo de 1935 y que a esta fecha tengo 83 años de edad. Declaro ser hijo de don Carl Werner Paulmann y de doña Hilde Kemna, ambos ya fallecidos. Declaro haber estado casado en únicas nupcias con doña Helga Paula Johanna Koepfer Schoebitz, ya fallecida. Declaro que de dicho matrimonio nacieron mis hijos Manfred, Heike y Peter, todos de apellido Paulmann Koepfer“.

Además, el fallecido señaló que de su relación con Katherine Bischof Sepúlveda, nació su cuarto hijo, menor de edad.

Más adelante, el texto dice que “declaro encontrarme en mi sano juicio y que, en consecuencia, ordeno este testamento cerrado libre de toda fuerza o presión física o psíquica, dictando los actos de disposición que en las cláusulas siguientes se establecen”.

La repartición de la herencia

Tal como recordó el citado medio, en Chile todo testamento tiene una parte de mitad legitimaria, que debe ser destinada de manera obligada a los herederos forzosos, como cónyuge, hijos o padres.

Del otro 50% , una mitad se destina a “mejoras” que pueden redistribuirse a los herederos, y la otra es de libre disposición.

En concreto, el testamento estableció que la mitad legitimaria de la herencia de Horst Paulmann sea dividida entre todos sus hijos “de la forma y proporciones que establece la ley”.

Respecto del 25% destinado a “mejoras” y el otro 25% de libre disposición, ambos se los destinó a su hijo menor, tras argumentar que los hermanos mayores ya habían sido beneficiados con donaciones y transferencias mientras su padre estaba vivo.

Así, cada uno de los tres hijos mayores quedará con el 12,5% de la herencia, mientras que su hijo menor recibirá un 62,5%.