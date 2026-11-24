Ya no se insiste en un cambio de gabinete. A cambio, el oficialismo espera que el Gobierno mejore su manejo político y comunicacional para que los logros luzcan más que los traspiés y las controversias.

Reducir el ruido político para que los logros del Gobierno puedan destacar. Ese es el mensaje que los partidos han transmitido al Presidente Kast y su gabinete tras la meta que trazó el mandatario de exhibir resultados para el próximo 11 de marzo.

Luego de encabezar el décimo consejo de gabinete, Kast anunció que en los próximos 100 días su Gobierno redoblará esfuerzos para revertir las magras cifras de empleo que han acompañado su administración: según el INE, la desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, su nivel más alto desde 2021.

“Hoy nuestra emergencia es una: el empleo”, afirmó el mandatario, agregando que en los próximos meses, hasta llegar a marzo (cuando cumpla un año en el cargo), “vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia”.

Si bien la meta fijada por Kast fue celebrada por los partidos que sostienen su Gobierno, parlamentarios han hecho saber que el factor político es tan relevante como la mejora en las cifras.

Aún cuando Kast aseguró que los sondeos de opinión no mueven a su Gobierno y ministros, en el oficialismo apuntan a que si existe una mala evaluación ciudadana —provocada por el déficit político—, los resultados difícilmente serán valorados de manera positiva.

En ese sentido, las descoordinaciones entre ministros y los problemas en el diseño comunicacional son los aspectos apuntados como principales puntos a corregir antes de que expire el plazo que fijó el mandatario.

“Para que al Gobierno le vaya bien, tiene que haber conocimiento técnico, que lo tiene sin duda, porque cada uno de los ministros es un conocedor de su cartera. Pero muchos vienen del mundo privado y no de una actividad política y por lo tanto ahí se deben coordinar dos cosas: el conocimiento político y conocimiento del Estado. Y (la mejoría en) esas tres cosas pueden pasar por un cambio de nombres en el gabinete o un cambio de nombres en subsecretarios, o en los equipos (…) Todas esas opciones están sobre la mesa”, afirmó esta mañana la presidenta de RN, Andrea Balladares, en Radio Infinita.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado Alejandro Riquelme sostiene que “estos 100 días deben servir para que el Gobierno se concentre en las prioridades de los chilenos: empleo, seguridad y costo de vida”, pero alerta que “para eso necesitamos un gabinete mejor coordinado, con ministros que trabajen en equipo y expliquen con claridad las medidas que se están tomando”.

Y advierte: “El ruido político termina tapando los avances y alejando al Gobierno de las preocupaciones de las familias”.

La diputada Paz Charpentier (REP), acota, a modo de autocrítica, que “no hemos logrado transmitir con suficiente fuerza algunos hitos realmente históricos de estos 8 meses, como la aprobación de la sala cuna universal, por ejemplo. Lamentablemente, el ruido a veces ha opacado estos avances y ha profundizado la distancia entre la ciudadanía, el Ejecutivo y el Congreso Nacional”.

En esa línea, la legisladora republicana señala que “eso se puede revertir con más coordinación, trabajo y una comunicación clara de los avances alcanzados y de cómo estos van a ir mejorando poco a poco y positivamente la calidad de vida de los chilenos”.

La diputada Catalina del Real (REP), asegura que si bien “hoy no es momento de entrar en discusiones sobre nombres ni de generar ruido político, sino de respaldar al equipo”, sí admite que es imperativo “comunicar mejor todo lo que ya se está haciendo”.

“Obviamente hay problemas que no se solucionan de un día para otro, especialmente en materia económica, pero fijar una meta demuestra sentido de urgencia y voluntad de avanzar. Desde el Congreso tenemos que colaborar para que esas medidas se traduzcan lo antes posible en más empleo, seguridad y tranquilidad para los chilenos”, acota del Real ante la consulta de este medio.

La diputada Macarena Santelices (IND-UDI) acota que “las decisiones sobre los ministros y quién continúa o no en su cargo son exclusiva atribución del Presidente de la República. Lo que está claro es que se ha golpeado la mesa y no habrá más disputas entre los ministros. Por lo mismo, incluso el ministro Alvarado ha llamado a reuniones privadas a cada una de esas carteras que han tenido disputas públicas, que es lo que no puede seguir ocurriendo. Nuestros vecinos requieren soluciones inmediatas y el Presidente de la República ya golpeó la mesa para estandarizar hacia arriba con resultados concretos. Y eso es lo que Chile necesitaba escuchar”.