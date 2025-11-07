Cómo será la nueva fiscalización de las Isapres y la Compin para autorizar tus licencias médicas

La normativa menciona que fotos y publicaciones en redes sociales podrán ser usadas como evidencia.

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) actualizó algunas normativas relacionadas con las licencias médicas luego de que la Contraloría General de la República detectara que miles de personas incumplían los periodos de reposo.

Debido a ello, la Suseso publicó una circular que modifica la normativa, permitiendo que las Isapres y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), ante cualquier duda, puedan solicitar datos al Servicio de Impuestos Internos (SII) o a la Policía de Investigaciones (PDI) para verificar que el trabajador haya cumplido lo indicado en su licencia médica.

La circular incluso menciona que fotos y publicaciones en redes sociales podrán ser usadas como evidencia, por ejemplo, si alguien viajó al extranjero durante el periodo de reposo.

Fiscalización de licencias médicas: las nuevas facultades de las Isapres y la Compin

“La Compin e isapres podrán acreditar el incumplimiento de reposo a través de otras fuentes de información a las que tengan acceso, como bases de datos internas o registros administrativos de entidades del sector público, por ejemplo, registros de la PDI, del SII u otros, que permitan confirmar una situación de incumplimiento de reposo durante la licencia médica”, indica el documento.

“Tratándose de información de acceso público, como publicaciones en redes sociales, dichos antecedentes deben demostrar de manera fehaciente que el incumplimiento ocurrió efectivamente durante el periodo de reposo”, añade la Suseso.

En cuanto a licencias médicas por patologías psiquiátricas, la salida del domicilio no se considera incumplimiento, siempre que se realice dentro del territorio nacional.

Además, la Suseso señaló que los sistemas de salud también podrán revisar si el trabajador con licencia realizó algún trabajo alternativo y emitió boletas para recibir pago durante el periodo de reposo.

Respecto a redes sociales, cualquier publicación utilizada como evidencia debe demostrar de manera clara y verificable que la actividad laboral ocurrió efectivamente durante el periodo de la licencia médica.