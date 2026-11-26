La acción judicial se basa en antecedentes remitidos por el Serviu de Magallanes y apunta a presuntas irregularidades en la postulación a un proyecto habitacional en Punta Arenas.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude de subvenciones, tras la eventual obtención irregular de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables en Punta Arenas, región de Magallanes.

Según el organismo, los hechos habrían provocado un perjuicio económico al Fisco que supera los $112 millones.

CDE lleva a tribunales a pareja de diputado Riquelme por irregularidades en subsidio habitacional

La acción penal fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y se basa en antecedentes proporcionados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, entidad que puso las posibles irregularidades en conocimiento de las autoridades.

La acusación apunta a que Chicuy habría conseguido el beneficio mediante información presuntamente falsa y la omisión de datos relevantes sobre su realidad económica y familiar.

Entre los antecedentes cuestionados figuran posibles inconsistencias en la declaración de la composición de su grupo familiar, el eventual ocultamiento de ingresos y actividades comerciales, además de la negativa de haber realizado postulaciones habitacionales simultáneas.

Para el CDE, estas conductas no solo habrían afectado los recursos fiscales, sino también la distribución justa de beneficios estatales destinados a los sectores de mayor vulnerabilidad.

Según una investigación, la mujer, madre de tres hijos del parlamentario, no habría informado su vínculo sentimental con Riquelme, con quien mantenía al menos cuatro sociedades comerciales. Además, un oficio del Serviu detalló que una de estas empresas registraba contratos y convenios con organismos públicos por más de $1.096 millones entre 2007 y 2025.

En tanto, en mayo pasado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que había instruido al Serviu presentar una denuncia ante el Ministerio Público por estos antecedentes.

Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme descartó entonces haber cometido irregularidades, mientras que desde su entorno afirmaron que la relación sentimental con Chicuy había finalizado en 2019.

Cabe señalar que la querella presentada por el CDE está dirigida específicamente contra Susan Chicuy Godoy y contra quienes resulten responsables de los hechos investigados. Por lo tanto, el diputado Alejandro Riquelme no figura como querellado en esta acción judicial.