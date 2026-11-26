El organismo puntualizó que Apple exhibe una posición monopólica, con el 100% de participación a nivel nacional tanto en el mercado de distribución de aplicaciones en iOS como en el de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones (in-app).

AGENCIA UNO

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por abuso de posición dominante contra Apple, acusándola de imponer restricciones en el sistema operativo iOS en las aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago en éstas, al menos desde 2019 a la fecha.

FNE busca que la empresa creada por Steve Jobs cumpla una serie de medidas que garanticen el término de estas conductas y que le imponga el pago de una multa a beneficio fiscal equivalente al 30% de las ventas de las líneas de productos y servicios asociados a la infracción durante el periodo investigado. Tal monto asciende a 92.378 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de US$ 80 millones.

El organismo puntualizó que Apple exhibe una posición monopólica, con el 100% de participación a nivel nacional tanto en el mercado de distribución de aplicaciones en iOS como en el de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones (in-app).

En el mercado de la aplicaciones, la FNE dio cuenta que ha impedido la descarga de aplicaciones y de tiendas alternativas desde navegadores web en dispositivos iPhone, obligando a desarrolladores y consumidores a depender exclusivamente de la App Store.

“Aunque Apple intentó justificar esta restricción aludiendo a razones de seguridad y privacidad, la FNE concluyó que la medida es innecesaria y desproporcionada, entre otros motivos, dado que gran parte de los resguardos de seguridad operan a nivel del sistema operativo y existen alternativas menos restrictivas para la competencia”, consignó la Fiscalía.

Por su parte, en el mercado de distribución de bienes digitales de pago dentro de la aplicación (como suscripciones a streaming, libros electrónicos y artículos virtuales en juegos), la FNE identificó dos prácticas anticompetitivas principales: la obligatoriedad del sistema In-App Purchase (IAP) propio de Apple y la regla anti-steering que opera en su sistema.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, declaró que “los mercados digitales son una prioridad institucional de la FNE debido a la importancia cada vez mayor que tienen para las personas y para actividades esenciales de la economía”.

Grunberg agregó que la FNE seguirá usando todas las herramientas que posee para que estos se desarrollen en una entorno competitivo. “No es tolerable que las empresas abusen del poder que tienen en un mercado para cerrarlo, aplicando cláusulas abusivas a los consumidores y a otros actores”, afirmó el Fiscal.