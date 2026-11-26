En medio de la discusión del reajuste del sector público, los funcionarios estatales cuestionaron al ministro Jorge Quiroz y lo instaron a modificar a la circular.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Hacienda emitió una circular sobre las medidas a tomar en las reparticiones públicas sobre la no renovación de los trabajadores bajo la modalidad de contrata, esto es, los que finalizan sus vínculos el 31 de diciembre.

El documento, firmado por el ministro Jorge Quiroz, entrega instrucciones a los jefes de Servicio para que “las decisiones que adopten las autoridades competentes respecto de no renovar las contratas deberán emitirse mediante un acto administrativo en los casos que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente. El mencionado acto administrativo deberá notificarse, conteniendo su texto íntegro, en los plazos y por los medios señalados por la ley”.

Junto con ello, se determina que las autoridades deben dar todas las facilidades para autorizar días administrativos, días de feriado legal u horas compensadas correspondientes a cada funcionario que no vea renovado su contrata.

La circular de Hacienda también establece que cada servicio deberá disponer de una etapa de reconsideración en aquellos casos en que surjan antecedentes no vistos cuando se decretó no renovar la contrata de un trabajador, teniendo como fecha límite para zanjar esta situación en la primera quincena de diciembre.

Luego que saliera a la luz este instructivo firmado por el ministro Quiroz, la Mesa del Sector Público – CUT emitió una declaración pública, en la cual recalca que “rechazamos categóricamente la actuación unilateral del gobierno, que ha decidido publicar este oficio sin diálogo ni intercambio previo con las organizaciones sindicales que integran la Mesa del Sector Público, pese a nuestro requerimiento expreso y a la disposición manifestada para conocer sus contenidos y contribuir a su elaboración”.

La instancia cuestionó que “esta forma de proceder resulta especialmente grave en el contexto del actual proceso de negociación del sector público. El diálogo social y la negociación colectiva requieren bilateralidad, reconocimiento efectivo de las organizaciones sindicales como interlocutoras legítimas y voluntad política para construir acuerdos. La actuación del Ejecutivo contradice estos principios y debilita las confianzas necesarias para el desarrollo de dicho proceso”.

Ante este escenario, los funcionarios del sector público dejaron en claro que “manifestamos nuestra profunda preocupación por el retroceso que representa este oficio respecto de sus versiones anteriores, al omitir elementos y conceptos que recogían y explicitaban las exigencias establecidas en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Estatuto Administrativo”.

Sobre la no renovación de los trabajadores a contrata, la Mesa del Sector Público planteó que “resulta especialmente grave la eliminación de la exigencia expresa de un acto administrativo fundado, reemplazándola por una referencia a la emisión de actos administrativos en los casos que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente”.

Es por esto que instaron al Gobierno a la rectificación del oficio, “restableciendo expresamente las orientaciones relativas a la fundamentación de las decisiones, la aplicación de criterios objetivos, la acreditación de las razones institucionales invocadas y la consideración de la antigüedad, el desempeño y las renovaciones continuas”.