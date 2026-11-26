Desde La Moneda atribuyeron la difusión de la conversación privada a una falla en la configuración de los micrófonos, que permitió que la instrucción saliera al aire.

Un micrófono abierto dejó al descubierto una instrucción del director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal, durante la transmisión oficial de la ceremonia encabezada este jueves por el Presidente José Antonio Kast para destacar la aprobación de la ley de Sala Cuna Universal.

En los primeros segundos del registro, se escuchó al periodista pedir que se evitaran los planos generales para que no quedaran expuestos los asientos desocupados en la Plaza de la Constitución.

“Mala cuea”: el comentado audio del director de la Secom

“Ahora, dos planos muy cerrados, que no se nos vea la galería vacía, ¿cachái? O sea, si tenemos que no ocupar la pluma (la grúa, con la cual se hacen paneos generales), mala cuea”, fue la instrucción que se oyó mientras las cámaras mostraban a los primeros invitados que comenzaban a ubicarse en las graderías.

Desde La Moneda explicaron que la indicación respondió a los retrasos en la llegada de los asistentes, debido a los cortes de tránsito dispuestos en el sector para realizar la ceremonia. Además, atribuyeron la difusión de la conversación privada a una falla en la configuración de los micrófonos, que permitió que la instrucción saliera al aire.

El episodio ocurrió en medio de un despliegue comunicacional preparado por el Ejecutivo para destacar la aprobación de Sala Cuna Universal en el Congreso. La actividad también buscaba capitalizar otros avances legislativos, como el despacho del Presupuesto 2027, ambos hitos celebrados por Kast la noche anterior en cadena nacional. Para la ocasión, el Gobierno incluso preparó un periódico conmemorativo y una campaña en redes sociales bajo el lema #SalaCunaHistórica.

Pese a la preocupación inicial por los espacios desocupados, desde Palacio aseguraron que la convocatoria finalmente cumplió las expectativas.