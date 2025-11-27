La disputa entre Chile y la controladora de Isapre Cruz Blanca que dirimirá el CIADI

El conglomerado británico recurrió a organismos internacionales para cuestionar la modernización de la norma regulatoria y jurídica que rige al sector.

Bupa, empresa británica y controladora de Isapre Cruz Blanca, recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para pedir una solicitud de arbitraje en contra del Estado Chile, tras la modernización de la norma regulatoria y jurídica que rige al sector.

En vista del anuncio, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que “se presentará la posición de Chile ante el tribunal del Ciadi sobre la base de sólidos argumentos jurídicos”, tal como ha ocurrido en “situaciones similares”.

En su presentación al CIADI, el controlador de Cruz Blanca apela al Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones entre Chile y Reino Unido, vigente desde 1996.

Los argumentos de Isapre Cruz Blanca para denunciar a Chile ante la CIADI

Bupa apuntó que su filial enfrenta una compleja situación financiera y culpó de ellos a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder Judicial para regular al sector de las Isapres, durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Entre estas medidas denunció la eliminación de la tabla de factores, tras una serie de fallos judiciales en 2018; la suspensión de las alzas en precios base de los planes de salud durante la pandemia; y la resolución de la Corte Suprema que ordenó a la industria devolver a los usuarios los cobros excesivos.

Bupa dejó en claro que “parte ha sido un inversionista en Chile por más de 10 años, pero en años recientes, una de las líneas de negocios de la compañía en Chile, Isapre Cruz Blanca, se ha visto afectada negativamente por ciertas medidas llevadas adelante por Chile”.

Ante esto, el conglomerado británico “tomó la decisión de interponer un requerimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a Inversiones (Ciadi) con el fin de resolver el asunto”.

Frente a la presentación de la controladora de Isapre Cruz Blanca, CIADI conformará el tribunal arbitral y posteriormente iniciará la discusión formal del fondo de la acción.