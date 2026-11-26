El pasado 19 de noviembre se publicó una noticia en Diario Financiero indicando que las autoridades de la comuna de Providencia estaban estudiando realizar una modificación a su plan regulador, la cual neutralizaría los efectos de los cambios que el Decreto 68 hizo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Se indica que para estos efectos el municipio planteará postergar la tramitación de los permisos de construcción mientras se tramitan las modificaciones al plan regulador comunal, para así evitar en los hechos los efectos urbanísticos del cambio de la OGUC.

El objetivo de esta conducta según la noticia sería la necesidad de compatibilizar el crecimiento con la vida de barrio, además de favorecer proyectos de reconversión y las viviendas de interés público. Parecen objetivos loables, sobre todo si uno vive en Providencia. Resulta esperable que las autoridades municipales protejan los intereses de los vecinos, además de que los vecinos de la comuna en su mayoría son sus votantes para una próxima elección, por lo que las autoridades al plantear como objetivo el mantener la vida de barrio están siendo fieles tanto a su mandato institucional como a su interés personal por eventualmente reelegirse y mantenerse en el cargo. Dado que habría una correlación entre el mandato institucional y el interés de promoción personal no sería raro que el tipo de cambios que propone la comuna de Providencia, restrictivos para la densidad y para los nuevos proyectos, se extienda a las otras comunas del Gran Santiago.

No obstante, se vislumbran algunas inconsistencias: primero, el no vecino no está suficientemente representado en la comuna y por tanto no habría incentivo en promover sus intereses. El futuro vecino no vota en la comuna en la que aspira a vivir, pero las decisiones de sus autoridades pueden determinar si alguna vez podrá hacerlo. Hay una asimetría de representación entre los vecinos y los no vecinos que permite que estos últimos no sean representados en las decisiones urbanísticas que sin duda los van a afectar.

El municipio, al generar restricciones normativas limita artificialmente la oferta de espacio disponible para la vivienda. Se restringe la oferta al reducir la altura, el índice de constructibilidad, limitar el factor de división de la densidad o congelar o disminuir la densidad. Veamos cómo las normas impactan en el precio: por ejemplo, supongamos que se restringe la construcción en altura y ya no se va a poder hacer un edificio de 12 pisos y 96 departamentos, sino uno de solo 4 pisos y 32 departamentos; en este caso los gastos generales, distintos de los costos directos, correspondientes a profesionales a cargo y administración de la construcción del edificio, varían menos que los costos directos, independientemente de que el edificio sea de doce o de cuatro pisos y, por tanto, esta parte del costo de construcción al tender a mantenerse constante se va a repartir en menos unidades aumentando el costo de construcción y el costo inmobiliario todo lo cual incrementa el costo por vivienda, pudiendo traducirse en mayores precios o en la inviabilidad económica del proyecto, con la consiguiente reducción de la oferta inmobiliaria. Veamos el caso del factor de división respecto de una densidad constante. Si la densidad es 800 habitantes por hectárea y tengo un factor de conversión a unidades de 4 como era antes del Decreto 68 que modificó la OGUC, quiere decir que puedo construir 200 unidades en una hectárea, si el terreno tiene 2.000 metros cuadrados puedo construir 40 unidades, ese número de unidades puede hacer económicamente inviable el desarrollo del terreno, puesto que resulta muy caro para lo que se puede construir en él. Si el número cambia a 2,8 o a 1,4 en el caso de estar cerca de infraestructura -metro y otros- este mismo número sube de 40 a 57 en el primer caso y a 114 en el segundo. Así, dependiendo adicionalmente de las normas de altura y de constructibilidad, el terreno se hace viable para la construcción de viviendas aumentando la oferta asequible. Este ejercicio se puede hacer con todas las normas urbanísticas que restringen la oferta, el punto es que restringir la oferta tiene consecuencias que afectan a los no vecinos. Así el beneficio del vecino de tener un barrio con edificios de baja altura lo paga el no vecino teniendo que soportar un mayor precio por la nueva vivienda. No digo que en todo caso y en todo lugar haya que ampliar la oferta urbanística, el tema es que hay que tener presente el potencial resultado socialmente indeseable que estas traen.

Podríamos estar entonces ante una posible falla del Estado en la regulación urbanística: el diseño institucional permite que las autoridades locales adopten decisiones cuyos beneficios se concentran en su jurisdicción, mientras una parte importante de sus costos recae sobre personas ajenas a ella. Los incentivos están puestos para que los municipios restrinjan la oferta inmobiliaria porque una parte importante de los costos de estas restricciones no recae sobre los actuales vecinos ni sobre las autoridades municipales, sino sobre los potenciales nuevos vecinos a los cuales se les ponen barreras de entrada que terminan provocando un aumento de los precios de las viviendas problema del cual las autoridades municipales tienden a no hacerse cargo y quien asume el problema es el gobierno nacional.

Segundo, la inconsistencia entre los beneficios locales y los costos nacionales se hace aún más evidente cuando las comunas que restringen la oferta inmobiliaria cuentan con una importante infraestructura financiada con recursos públicos de alcance nacional, como son, por ejemplo, las estaciones del Metro. Los costos los asume el Estado central y los beneficios los administra la autoridad local teniendo en cuenta el interés de los vecinos de la comuna y no el problema nacional de la asequibilidad de la vivienda.

Este es un problema complejo, que sin duda tiene múltiples aristas, y no sostengo que la solución sea siempre densificar o ampliar la oferta de espacio urbanístico. Desde luego, la densificación también puede generar externalidades negativas, como la congestión o la saturación de los servicios públicos. El problema es que el diseño institucional debe permitir ponderar tanto los costos como los beneficios sociales de las decisiones urbanísticas. Es necesario analizar las normas y las instituciones que regulan los incentivos de los distintos agentes, municipio, gobiernos regionales y Gobierno nacional. El desafío consiste en diseñar una institucionalidad urbanística que permita conciliar los legítimos intereses de los actuales vecinos con los de quienes aspiran a serlo. Para ello, resulta necesario establecer contrapesos que permitan incorporar en las decisiones municipales los intereses de la ciudad en su conjunto. Una ciudad no pertenece exclusivamente a quienes hoy la habitan; también debe ofrecer oportunidades a quienes aspiran a vivir en ella y a las generaciones que vendrán. ¿Quién representa hoy a esos futuros vecinos?