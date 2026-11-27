El Gobierno y 13 de las 16 organizaciones que integran la Mesa del Sector Público alcanzaron este viernes un acuerdo para concretar un reajuste del sector público de 4,6% nominal, que beneficiará a los funcionarios públicos.

El incremento se pagará en dos etapas: un 2,3% a partir del 1 de diciembre de 2026 y el 2,3% restante desde el 1 de septiembre de 2027. El protocolo también considera bonos de término de negociación de hasta $180 mil y otros beneficios laborales.

Reajuste del sector público: Gobierno y gremios pactan alza salarial

El entendimiento se concretó tras las conversaciones encabezadas por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau. El porcentaje acordado corresponde a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, considerando una proyección de 0,3% para el IPC de este último mes. Por ello, se incorporó una cláusula que permitirá elevar el reajuste si la inflación efectiva supera el 4,6%.

La cifra representa el punto de encuentro entre las posiciones de ambas partes. Mientras los gremios comenzaron solicitando un incremento de 6,3%, posteriormente redujeron su petición a 5,6%. El Ejecutivo, en tanto, mantuvo su propuesta de 4,6%, aunque se acordó modificar la fórmula de aplicación para distribuir el aumento en dos cuotas.

En ese escenario, la representante de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, reconoció que el acuerdo no contempla un incremento real de los sueldos: “No tuvimos un reajuste real, pero sí recuperamos el poder adquisitivo; eso quiere decir que estamos recuperando lo que se está perdiendo en la economía”.

En materia de beneficios económicos, el protocolo establece bonos de término de negociación de $180 mil para el tramo mayor y $90 mil para el menor.

Además, los pagos por una sola vez tendrán un reajuste de 4,6%, o del porcentaje definitivo que resulte de la inflación efectiva. A esto se suma un beneficio para conductores de maquinaria pesada de municipios, pertenecientes a los grados 13 al 20 del escalafón auxiliar, equivalente al 15% del sueldo base.

Desde el Ejecutivo, el ministro Jorge Quiroz valoró el resultado de las conversaciones y la disposición de las organizaciones sindicales. “Quiero valorar el diálogo que tuvimos con la Mesa del Sector Público. Fue una negociación seria, respetuosa y de buena fe, y agradezco a todos los dirigentes su disposición para llegar a este acuerdo”, afirmó.

En la misma línea, su par del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que “este acuerdo es una señal clara: cuando hay voluntad de diálogo, es posible mejorar las condiciones de los trabajadores del sector público con la responsabilidad que exige el cuidado de los recursos de todos los chilenos”.