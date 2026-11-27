En tanto, el ministro Tomás Rau planteó que el 10% de desempleo responde a que “hay más gente buscando trabajo”.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast se refirió a la alza histórica de la cesantía que informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que llegó al 10%, descartando que el Gobierno tenga responsabilidad en esta situación.

“Ayer (jueves) cuando celebrábamos el tema de la Sala Cuna dábamos las gracias de manera transversal porque es un proyecto que a nosotros nos tocó la posibilidad de llegar a un acuerdo, encontrar una fórmula. A lo mejor no dejó contentos todos, pero es un acuerdo que va a permitir enfrentar una situación crítica como la que vivimos hoy que es la cesantía”, declaró el jefe de Estado.

Ante esto, Kast fue tajante: “Hoy día tenemos altas tasas de cesantía… ¿que se produjeron en los últimos ocho meses? No, llevamos 40 meses con cesantía muy alta, pero estamos haciendo cosas distintas”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, también analizó las cifras de cesantía, las más altas en los últimos cinco años, apuntando a que responde a que la gente está buscando empleo.

“¿Por qué subió el desempleo? Porque hay más gente buscando trabajo”, aseguró.

“Tenemos un récord en tasa de participación femenina, 53,8% es la medición más alta desde que tenemos registros. Estamos duplicando y triplicando los esfuerzos”, puntualizó el ministro Rau.

El secretario de Estado argumentó que “tenemos que destrabar los permisos para que las inversiones se realicen. Necesitamos volver a crecer para generar empleo y necesitamos poner todas las condiciones habilitantes para que, cuando esas inversiones se materialicen, se transformen en empleos efectivos”.

Para finalizar, el ministro del Trabajo reiteró que “si más gente se suma a la fuerza del trabajo, la tasa de desempleo aumenta“.