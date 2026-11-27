Con la muerte de Delfina Guzmán se va completando en el cielo el elenco del mítico programa que entre 1970 y 1976 revolucionó el humor en la televisión chilena. Programa del que no queda casi archivo, solo la leyenda oral de los que lo vieron alguna vez y la brillante e inesperada carrera de sus miembros.

Nació en 1970 en Televisión Nacional y al año siguiente pasó a Canal 13, de donde lo sacaron en 1972, cuando el sacerdote Raúl Hasbún asumió la dirección del canal católico. Se refugió en Canal 9 hasta agosto de 1973, cuando se tomó un receso. Después del golpe volvió a Televisión Nacional, hasta que la Junta Militar congeló sus transmisiones.

Cuando trabajaba en Plan Z y en Gato por Liebre, recuerdo que nos indignaba que nos compararan con La Manivela. El programa, grabado en cintas que se reciclaban, cambiando de canal perpetuamente, recibiendo todo tipo de censura, era imposible de recuperar y ver. Lo que contaban los testigos eran generalmente unos sketches largos y raros que no encontrábamos particularmente divertidos.

Que Obla di Obala da, la única canción realmente detestable de los Beatles, fuera su música caracteriza no hacía subir nuestra estima por el programa. La Manivela participaba del “prestigio de lo teatral”, que era justo lo que más odiábamos en el mundo en ese entonces. Y también esa idea de que en Chile todo era mejor antes del 73… otra de las definiciones que combatíamos con toda el alma.

La Manivela era un monumento histórico invisible; y nada es más aburrido que un monumento histórico, aunque ya demostraba algo de su genio el que fuera invisible.

Es a esa Manivela después de La Manivela a la que tuve derecho. A pesar de mis prejuicios, uno a uno los miembros de este grupo fantasma terminaron siendo algo así como mis amigos. Casi todos recibieron, por unanimidad de los respectivos jurados, el Premio Nacional del Humor del Instituto de Estudios Humorísticos de la UDP, que dirijo y que cumple veinte años.

Al primer miembro del elenco que conocí personalmente fue a Julio Jung. Era un niño grande al que no le gustaba nada y que encontraba a todo el mundo imbécil, pero que tenía una curiosidad infinita por todo. Acababan los venezolanos de comprar lo que hoy es Chilevisión y, como Jung había triunfado en Venezuela en su exilio, le encomendaron que escribiera algún programa. Me convocó y empezamos todo tipo de pilotos que lo tenían a él como protagonista —El imperio de Julio, Julio emperador, Julio termina en julio—, pero era casi imposible mantenerlo sentado más de diez minutos.

Conocía a todo el mundo y le gustaba la política casi tanto como el teatro y el cine. Hacía todo lo que quería hacer en el momento mismo en que quería hacerlo. Una vez que lo llevamos a “Gato por Liebre” agarró una muestra del auspiciador, un desodorante, se sacó la camisa en cámara y se envolvió el pecho en todo lo que el spray pudo dar.

Premio Nacional del Humor 2025, Jung tenía tanto talento para la comedia como para la tragedia. Con Silvio Caiozzi, adaptando a Donoso en Coronación y en Cachimba, dejaron algunas de las imágenes más impresionantes del cine chileno. Como todos los de La Manivela, era extraordinariamente culto e informado: sabía de todo, pero odiaba pedantear.

Detestaba que los ejecutivos de televisión descartaran los programas con los que se empeñaba en hacer reír debido a que lo suyo era supuestamente “humor intelectual”. Para probar que no era así daba el ejemplo del sketch de la mermelada de Mediomundo, el programa que creó con Andrés Rillón en los ochenta. En él, Rillón le pide a Pato Torres un frasco de mermelada de frutilla. Lo abre y se la esparce por la calva gimiendo de placer. Pato Torres no se inmuta y le dice que la próxima semana le va a traer mermelada de damasco.

—¿Puede haber algo menos intelectual que eso? —decía Julio.

Cuando se trataba de humor, era imposible pensar en Julio Jung sin Andrés Rillón. No podía haber dos personas más contrarias. Si Julio era puro instinto, queja, juego, teatro, si Julio nunca dejó de ser socialista, Andrés se declaraba de derecha: completamente hierático, distante, un caballero de Viña del Mar al que parecía que se le hubiera torcido un cable en la cabeza. Había dirigido mucho teatro, pero el teatro le daba lo mismo y consideraba que los actores eran una suerte de animalitos.

Rillón era, como Jung, el mismo con cámara y sin ella.

La primera vez que lo fui a entrevistar le dije al portero automático de su departamento que era Rafael Gumucio. Él me respondió que él no. Subí al departamento. Estaba en uno de esos períodos en que su paciente esposa lo había dejado libre a sus instintos. Dormía de día y trabajaba de noche. Le fascinaba la fotografía. No iba a las bodas de sus hijos porque casi todos los actos rituales le daban una risa incontrolable.

Pronto, muy pronto, me dijo que la entrevista no podía seguir porque yo le recordaba a un amigo doctor de su hermano gemelo, Sergio. “Me dan ganas de decirle: ¿para qué preguntas huevadas que sabes?”. Un año después lo volví a intentar y pasó lo mismo. Finalmente, para que no me confundiera con el amigo doctor de su hermano, le dimos en 2008 el primer Premio Nacional del Humor, junto con Rufino.

Luego Felipe Izquierdo nos reunió en algo que se llamaba La Semana del Absurdo. Yo tenía que responder con Andrés preguntas del público. Le dije que nos juntáramos antes para ensayar algo. Pero Andrés Rillón odiaba ensayar: la improvisación era la clave de su humor y de su visión del mundo. En vez de ensayar, empezó a contarme su vida. El temor a los maremotos, que lo obligó a vivir en los cerros de Valparaíso, donde se crio, y abandonar el plan donde estaba su casa, su universidad y sus amigos. Temor que lo hizo abandonar el puerto y titularse de abogado en Santiago, donde llegó a dirigir el Registro Electoral. Después me contó con pelos y señales los mejores orgasmos de su vida. No se ahorró detalles hasta que se prendieron las luces y yo, sonrojado y conmovido, vi cómo Rillón me convertía en su hazmerreír, creando escenas auténticamente hilarantes, un espectáculo perfecto que no podríamos haber ensayado mejor.

A Jaime Celedón, uno de los fundadores del Ictus, también lo conocí entrevistándolo, en su agencia de publicidad. Siempre tranquilo, como un león milenario, era la verdadera memoria del grupo. Sus anécdotas eran siempre espectaculares y las contaba con una calma única. En el escenario era, como en la vida, un misterio que no se guarda nada.

Me contó una vez que reunió en su oficina a Víctor Jara y a Raúl Ruiz, a ver si podían hacer algo. Eran todos jóvenes y no sabían que serían lo que serían. El propio Celedón, quizás el actor más talentoso del grupo, se dedicó a la televisión, a la política y luego a la publicidad.

Si Jung no dejó el socialismo, si Rillón —en gran parte por lealtad a su hermano gemelo, marino— se hizo de derecha, Celedón siempre fue democratacristiano. Cargaba, con ligereza, la culpa de haberle dado voz a Jaime Guzmán en A esta hora se improvisa, el primer programa de debate político de la televisión chilena, que Canal 13 emitía los domingos en la noche entre 1969 y 1973. Allí, en 1973, Guzmán llegó a decir que, si ningún grupo organizado podía gobernar, solo quedaban las Fuerzas Armadas. En dictadura usó valientemente la misma fórmula: llevó A esta hora se improvisa a la Radio Chilena, con Ricardo Lagos, Ricardo Claro y Sergio Bitar, e hizo un famoso programa en que el general Leigh era entrevistado para la revista APSI.

Incluso en la seriedad del debate no perdía el humor, o entendía justamente la política como la obra de Pirandello que usó como título de su programa. Con Celedón, como con Rillón, como con Jung, podía pasar cualquier cosa. Por eso fue natural darle el Premio Nacional del Humor 2009.

Debo confesar aquí un pequeño crimen que me liga con Celedón de otra forma. Celedón conducía junto a Fernando Villegas un programa llamado Celedón, Villegas y Cía. en plena elección Lagos-Lavín. Lavín no quiso ir, así que nos invitaron a nosotros: Ángel Carcavilla, Carola Delpiano y yo. Ángel llamó frígida a Estela León, la esposa del candidato, y mandó a todos los chilenos a romper los grifos de las calles. Villegas estaba indignado; todos los ejecutivos del canal se acumularon para ver el espectáculo. Celedón siguió siendo Celedón y, sin agitarse ni espantarse, llevó el espectáculo hasta sus últimas consecuencias. No lo volvieron a contratar en televisión.

Conocí muy poco a Nissim Sharim, que dirigió el Ictus de 1962 a 2015 y trabajaba en el mismo edificio en que viví yo, el del teatro La Comedia, en la calle Merced. Los otros de La Manivela siempre decían que era el más divertido del grupo. Con Rillón formaban una pareja creativa imbatible, hasta que hablaban de política y se pudría todo.

Los años difíciles habían dejado en él una marca indeleble. Nadie podía negar su evidente sentido del humor, pero la dictadura, y aún más la transición, lo habían vuelto serio y hasta grave. No quiso integrarse del todo a ese nuevo Chile que se construía sobre las cenizas del anterior. Eso terminó con la pareja creativa indestructible que construyó con Delfina Guzmán. Porque ella quería comprender, quería saber, quería vivir siempre mucho, siempre hasta el final y más allá.

La Delfina, que tenía tendencia a deprimirse y a hundirse en pozos negros de angustia, superaba esas negruras con su curiosidad, con sus ganas, con esa generosidad incandescente que convertía a todos los que elegía con pinzas en parte de su familia. Era una actriz maravillosa, pero era muchas cosas más: sabía leer a la gente, sabía buscar, donde parecía imposible, esos milagros que fueron la mejor parte de su vida.

Conoció a mi abuela, Marta Rivas, cuando todavía era una tímida y tartamuda aprendiz de mimo. La manera en que mi abuela vivía sin complejos su origen social, mezclándolo con un humor inesperado y una franqueza sin límite, le cambió la vida. La Delfina se creó un personaje que terminó siendo ella: una mujer de clase alta que era marxista, cristiana, amable, terrible, que decía todo lo que le pasaba por su cabeza, aunque luego sabía detenerse, pensar mejor y decir algo razonado, lúcido, profundo.

Trabajé con ella en La grabación, que era la historia de mi abuela y sería la suya. Tenía 85 años y en el escenario, debía perder la cabeza y luego morir. Cualquier otra actriz, cualquier otro ser humano, habría temblado antes de enfrentar en el escenario sus mayores temores. Lo hizo. Saltó al ruedo; no tuvo miedo.

Me acuerdo de haber asistido a una función de esta obra con el actor Patricio Contreras a mi lado, otro miembro de La Manivela, convertido, desde que se exilió en 1975, en un mito del teatro y del cine argentino. Contreras lloraba como un niño, hasta los huesos. Me dijo: “Es mi mamá, es la mamá de todos nosotros la que se muere”.

Hablaba en serio de esa seriedad que la Delfina era capaz de convocar tanto como el humor que la hizo merecedora, sin dudas ni contrapeso, del Premio Nacional del Humor el 2012.

Gloria Münchmeyer recibió el premio en 2021 y es también toda La Manivela: integró el Ictus en los setenta y los ochenta. Como la Delfina, con la que compartió tantas temporadas, como Andrés Rillón y Julio Jung, en cuyo Mediomundo nacieron sus mejores personajes (la Vicky y la Gaby, que creó con Rebeca Ghigliotto).

Nunca dice lo que se espera de ella, porque dice siempre lo que piensa y solo lo que piensa. Le gusta decir que no tiene sentido del humor, que solo es alemana y que, como alemana, no se traduce.

Eso, y la pasión por el teatro, el cine y la televisión que compartían los miembros de este programa de televisión fantasma fue más bien una escuela: el permiso de hacer las cosas al revés y de construirse una vida libre en medio de revoluciones, dictaduras, censuras y pausas comerciales. Una manera de ser completamente uno mismo, exageradamente uno mismo, salvajemente uno mismo, que por mientras llamaremos humor.

El primero en irse fue Celedón, el 2016. Después Rillón, el 2017. Y Sharim, el 2020. Julio Jung se fue en junio, a los 84 años. Ahora se fue Delfina. Allá arriba, si hay un allá arriba, deben estar grabando de nuevo La Manivela, en cintas que nadie va a reciclar, sin director de canal que los saque del aire, sin censura, sin pausas comerciales. Es el único lugar donde se podría ver entera. Acá abajo quedan, también, María Elena Duvauchelle, que fue la mujer de Jung; Jaime Vadell, que el año pasado, a los noventa años, recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación.

Los demás, los que llegamos tarde, solo podemos contar la historia.