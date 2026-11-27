El TDLC determinó que los afectados no tendrán que presentar boletas ni demostrar compras, ya que un tercero independiente identificará a los beneficiarios y propondrá cómo distribuir los recursos.

La compensación por la colusión de los pollos no requerirá que los consumidores presenten boletas ni acrediten haber comprado el producto durante el período investigado.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) estableció que Cencosud y Walmart Chile deberán implementar un mecanismo de pago directo, mediante un tercero independiente que tendrá la tarea de identificar a los beneficiarios y facilitar la entrega del dinero.

Sin boletas ni trámites: así será la devolución de $67 mil millones por la colusión de los pollos de Cencosud y Walmart

La resolución contempla una indemnización cercana a los $70 mil millones, que se distribuirá entre las personas que cumplan con los requisitos definidos por el tribunal, que es haber tenido más de 18 años al 31 de diciembre de 2011, residir temporal o definitivamente en Chile y contar con una cédula de identidad vigente al momento de recibir el pago.

Para concretar la devolución, ambas cadenas deberán acordar la designación de una entidad externa, cuya elección tendrá que ser aprobada por el TDLC.

Este organismo utilizará información del Registro Civil y antecedentes de las propias empresas para elaborar el listado de consumidores que podrán acceder a la compensación. Posteriormente, deberá presentar una propuesta para hacer efectivo el pago.

Entre las alternativas mencionadas para distribuir los recursos figuran los depósitos en CuentaRUT de BancoEstado y las tarjetas de prepago. Sin embargo, el mecanismo definitivo todavía debe ser presentado y aprobado por el tribunal, por lo que aún no se conoce cuánto dinero recibirá cada beneficiario.

Una vez que se disponga de los antecedentes necesarios para identificar a los consumidores y el TDLC certifique esa información, comenzará a correr un plazo de 120 días corridos para ejecutar las medidas de pago aprobadas. Además, la sentencia establece que los montos que permanezcan sin cobrar después de dos años deberán destinarse al fondo para asociaciones de consumidores.

En cuanto a las indemnizaciones, Cencosud deberá pagar 41.036 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de $34 mil millones, mientras que Walmart tendrá que desembolsar 39.712 UTA, alrededor de $33 mil millones. A estas cifras se sumarán los intereses correspondientes.