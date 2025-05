Más de US$14 mil millones: Cámara de la Construcción pide reactivar 23 proyectos para despertar la economía

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) le dio el vamos a su encuentro anual, instancia que reunirá durante esta jornada a unas 600 personas y que espera la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de los seis precandidatos presidenciales -siendo la primera actividad en que se reúnen- y diversos empresarios.

En la cita, el gremio constructor presentará 60 medidas y un plan de obras prioritario, un compendio que propone una serie de acciones para reactivar el país.

“Este documento que preparamos para las distintas candidaturas que participarán en las elecciones

presidenciales de este 2025 habla precisamente de eso: del presente y, en especial, del futuro. De

lo que debemos empezar a hacer hoy –y para lo cual proponemos 60 medidas y un plan de obras

prioritarias– y del país que podemos llegar a ser al 2030, cuando el gobierno que asuma en 2026 concluya su mandato”, dijo el presidente del gremio, Alfredo Echavarría.

Trenes, rutas y energía

Además de sus propuestas para los aspirantes a La Moneda, el gremio realizó un catastro de 23 proyectos en todas las regiones del país, que en conjunto suman una ejecución por sobre US$14 mil millones.

Según las estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, su pronta activación permitiría que se cierren “muchas brechas en materia de infraestructura pública, tanto en zonas urbanas como en áreas rurales y en sectores aislados, lo que también ha generado un fuerte impulso a la equidad territorial y al desarrollo regional”.

Por mencionar algunos de los proyectos está el anhelado tren Santiago-Valparaíso (US$ 3.820 millones); la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre (US$ 1.480 millones) -la que generaría unos 5.000 empleos-; el puerto exterior de San Antonio fase cero, que emplearía a unas 1.500 personas (US$ 1.500 millones de inversión), y el tranvía Pajaritos-Aeropuerto (US$ 398 millones).

Las obras sugeridas se completan con proyectos de mejoramiento vial, conectividad aérea y terrestre, infraestructura como desaladoras y el recinto penitenciario de Copiapó.

Vivienda en crisis

Las cifras en materia habitacional también forman parte, sin dudas, de las preocupaciones de la Cámara Chilena de la Construcción. Según la entidad, se requieren 927.350 viviendas para cubrir el actual déficit habitacional del país, “y así resolver situaciones críticas de allegamiento y de viviendas deterioradas”. A esto se suman dos millones de viviendas que se deben construir a 2035, “para cubrir tanto el déficit habitacional como la demanda generada por nuevos hogares”.

Todo ocurre en un contexto donde se ha experimentado un aumento del valor de 50% en casas y departamentos y en que, de acuerdo con los datos de CChC, se requeriría que una familia chilena ahorrara todos sus ingresos durante 11,4 años para comprar una vivienda de precio promedio.