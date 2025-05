José Manuel Mena (Abif) y estancamiento en créditos: “Lo más probable es que el Gobierno termine como el de crecimiento más bajo desde el regreso a la democracia”

Hay expectativa en el sector inmobiliario, entre los bancos y el Gobierno por la ley que permitirá darles un impulso a los créditos hipotecarios, mediante un subsidio a las tasas hipotecarias al que pueden acceder sectores de la clase media. Así lo reconocen desde la Asociación de Bancos.

El proyecto está en tercer trámite y será analizado por la Cámara de Diputados. Esto, luego que la Sala del Senado despachara los cambios propuestos en particular.

El objetivo es darle un subsidio estatal directo a la tasa de interés a las viviendas de hasta 4.000 UF, lo que permitirá a un segmento de clientes que no puede acceder al financiamiento bancario.

Este subsidio, explica en conversación con EL DÍNAMO José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (Abif), potenciaría el 70% del stock que hoy está disponibles para la venta o en última fase, para así generar una posibilidad de que vuelvan a estar en construcción nuevos proyectos con el dinamismo que genera en los empleos y en toda la economía del sector construcción.

Sueldos vs dividendos: la principal traba para el acceso a la vivienda

– ¿Qué efecto puede significar que este proyecto sea ley lo antes posible?

– Es urgente. Surge porque lo que vemos es una gran clase media que no puede acceder a los créditos y esperamos que sea prontamente aprobado. Esto con el fin de no seguir dilatando las decisiones de compra que tengan en cuanto a viviendas. Esto quedó, además, sujeto a que las promesas de compraventa desde el 1 de enero de este año queden sujetas a este subsidio.

– ¿Cuál es el problema para acceder hoy al crédito?

– Esta no es la solución del problema global, es una ayuda en la dirección correcta. El problema principal hoy es que el valor de la propiedad versus el sueldo de las personas ha crecido 50% versus lo que era diez años atrás. En el corto plazo, esta propuesta es que el subsidio permita acceder a un crédito más barato de lo que uno puede prever en los próximos cinco años.

– ¿Y en el largo plazo qué soluciones hay?

– En el largo plazo no se soluciona el problema que es el valor de la propiedad, porque eso tiene que ver con otro tipo de iniciativas que el Ejecutivo y el Legislativo tiene que solucionar. Tienen que ver con el uso de suelo, constructibilidad en las ciudades, costo de los materiales, plazo de los permisos. No hay una sola explicación, pero en todo eso debería haber un trabajo que permita que la proporción entre el valor de la vivienda y el suelo se acerque a lo que era ese precio.

– ¿Tienen una estimación de la cantidad de personas que se beneficiarían con la nueva ley?

– Como este fue un proyecto de la Cámara Chilena de la Construcción, lo que se estima es que se duplique el valor de las viviendas que se vienen vendiendo por inercia. Podría llegar a 25.000 o 30.000 unidades adicionales.

– ¿Va a haber una oferta agresiva de la banca para captar esos clientes?

– El segmento de la construcción completo representan del orden de US$ 100.000 millones. Un poco más de un tercio de los créditos son al segmento, cifra a la que ni se acerca algún país. Eso es una proporción que es a nivel mundial de las más altas. Entonces los bancos es mantener esa cuota de mercado y crecer en estos créditos y hoy hay una competencia entre los bancos como nunca se había visto en décadas.

José Manuel Mena (IZQ.) y Mario Marcel durante una reunión de trabajo en 2023. ARCHIVO / AGENCIAUNO

El dilema del crecimiento económico

– Los resultados de la banca del primer trimestre muestran un estancamiento en los créditos de consumo y comerciales ¿qué proyecciones hacen desde la Abif?

– Si bien esperamos que la nueva ley dé un dinamismo al sector inmobiliario, no esperamos lo mismo en consumo o comercial. No somos optimistas al respecto. Esto tiene que ver con un problema mayor, que es cómo hacemos que este país crezca dos veces lo que está creciendo hoy. Que existan señales de incentivo a la inversión. A mayor y mejor empleo y que como consecuencia de eso el sector consumo vuelva a los niveles prepandemia que eran tres veces lo que vemos hoy en términos de crecimiento.

– ¿Cómo observa los problemas del crecimiento económico?

– Es un problema que invita a reflexionar a todos los sectores y la sociedad, cómo hacemos para salir de un pantano. Lo más probable es que el actual Gobierno termine como el de más bajo crecimiento desde el regreso a la democracia. Y más que mirar la responsabilidad de esta administración, es la tendencia que nos lleva a decir que debemos hacer una agenda donde la palabra crecimiento, inversión y empleo estén en primera línea. Políticamente parece que se ha generado ese acuerdo.

– ¿Y desde la banca cómo se puede empujar?

– De nuestro punto de vista tiene que ver con el desarrollo de mercado y la inclusión financiera. Para ello se deben trabajar leyes y normas que trabajar, desregular. Solo por mencionar un ejemplo. Hace veinte años trabajar en los microcréditos y pequeñas empresas era posible. Podías darle un microcrédito a alguien que no era cliente del banco. Hoy eso no existe y no hay margen posible para hacerlo. Y como consecuencia, desaparecieron las entidades especializadas en eso.

– ¿Eso ha promovido el crédito ilegal?

– Venimos desde hace mucho tiempo explicitando el problema de los créditos gota a gota, que hoy ha sido causa de suicidios por cobranzas delictuales, asesinatos entre cobradores y causa de violencia a pequeños comercios en todo Chile. Es un nudo delictual.

– ¿Es una solución elevar la Tasa Máxima Convencional?

– Hay una ley que es la responsable. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, que por tres años en sus informes ha dicho que la legislación nuestra, en sus palabras, debe eliminarse. Esa ley también está siendo un caso único en América Latina. No hay otro país, salvo Bolivia en donde está legislación impida el desarrollo de mercado. Entonces no vemos un desarrollo de mercado y por el contrario que se han destruido segmentos, como el consumo C3-D.