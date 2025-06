Chilenos reconocen que el sueldo no les alcanza: gastan más de la mitad en vivienda y deudas

A pesar de que durante la jornada el Congreso aprobó el proyecto de ley que ubica el salario mínimo en $539 mil a partir de 2026, un estudio muestra que el 77% de los chilenos afirma que su sueldo le dura menos de dos semanas.

Según la investigación ¿Qué pasa con el salario?, que realizó Laborum, el 21% de los consultados indicó que al momento de recibir su remuneración mensual lo destinan al pago de deudas. En tanto, un 23% reconoció que el dinero no les alcanza para más de siete días y solo el 8% sostuvo que su salario le rinde todo el mes.

En esta línea, el 83% de las personas trabajadoras considera que su sueldo es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. En contraste, solo el 17% de los encuestados indicó que su salario es suficiente.

Según el estudio, los principales gastos que enfrentan las personas trabajadoras en Chile con su salario se concentran en necesidades básicas y compromisos financieros. Vivienda (54%), deudas (16%), alimentación (14%) y educación (5%) encabezan las prioridades, seguidos por ítems como vestuario, recreación, transporte y salud, que reciben una menor proporción del ingreso mensual.

“Los chilenos destinan gran parte de su presupuesto a vivienda, deudas y alimentación. De hecho, el 91% reconoce tener deudas, lo que limita su capacidad de ahorro: apenas el 8 % consigue apartar parte de su ingreso y casi dos de cada diez no logra generar ningún colchón financiero por este motivo. Además, casi la mitad usaría una eventual alza salarial para saldar sus compromisos financieros”, declaró Diego Tala, Director de Laborum.cl.

El 92% de los trabajadores indica que no le sobra para ahorrar con el salario que percibe actualmente y solo un 8% sí lo hace. Al ser consultados respectos a las razones por las que no pueden ahorrar, el 51% de los trabajadores afirmó que es porque su salario no es suficiente, el 18% debido a que tiene muchas deudas y el 16% porque tiene muchos gastos.