Cómo influyó el alza de la cuenta de la luz en el IPC de julio

La inflación superó las expectativas del mercado con una importante alza, llegando al 2,8% en lo que va del año.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio, el cual se ubicó por sobre las expectativas del mercado al llegar a un 0,9%.

Con esto, la inflación acumuló un 2,8% en lo que va del año, mientras que en los últimos doce meses llega al 4,3%.

Uno de los principales factores que incidieron en este índice fue el alza en las cuentas de la luz. “Vivienda y servicios básicos anotó aumentos mensuales en seis de sus diez clases. La más importante fue suministro de electricidad (7,3%) que incidió 0,239pp.“, consignó el organismo.

Según el IPC de julio, las cuentas de la luz registraron un aumento mensual de 7,3%, aportando 0,239pp. a la variación del indicador general. Con esto, acumuló un total de 19,1% al séptimo mes del año.

El otro producto que incidió en el IPC de julio y qué división bajó

El otro producto que también incidió fue la parafina, la que registro un alza en su precio del 8,5%. Pese a que el alza fue mayor a la de la luz, contribuyó en la variación con solo un 0,015pp.

En la otra vereda, la única división que registró bajas mensuales en sus precios fue seguros y servicios financieros con un -0,5%, con una incidencia de -0,005pp.