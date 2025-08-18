Llega al 75% del PIB: deuda externa de Chile aumentó en US$ 7.561 millones en segundo trimestre

Mientras en este periodo la deuda externa privada alcanzó los US$ 170.199 millones, la pública llegó a US$ 89.797 millones.

A US$ 259.996 millones alcanzó la deuda externa del país, luego de que durante el segundo trimestre del año registrara un aumento de US$ 7.561 millones, según los datos proporcionados por el Banco Central.

De acuerdo con lo detallado por el instituto emisor, mientras en este periodo la deuda privada alcanzó los US$ 170.199 millones, la pública llegó a US$ 89.797 millones.

Respecto del segundo trimestre del año pasado, este monto representa un aumento de US$ 15.277 millones, precisó la autoridad monetaria, la que detalló que pese a que el monto alcanzó su nivel más alto, es equivalente al 75% del PIB, mientras que en primer trimestre llegó a un 75,3%.

El Banco Central explicó la composición de la deuda externa

A la vez, el instituto emisor explicó que gran parte del incremento se debió a la emisión de deuda soberana y a la contratación de préstamos y depósitos por parte del sistema bancario, que aumentaron sus pasivos en US$2.771 millones y US$2.724 millones, respectivamente.

También detalló que la deuda externa de corto plazo residual, la que vence en menos de 12 meses, sumó US$66.655 millones.

Respecto de la composición de la deuda externa, el 81% está en dólares, seguida por un 7,5% en euros y un 6,9% en pesos chilenos, con el resto distribuido en otras monedas.

El Banco Central también informó un déficit de cuenta corriente de US$3.246 millones en el segundo trimestre, equivalente a 3,7% del PIB. Con ello, el saldo negativo acumulado en lo que va del año asciende a 2,2% del producto.