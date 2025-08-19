Secciones
De metal y para clientes VIP: así es la exclusiva tarjeta que exige millonario sueldo para obtenerla

Esta tarjeta, según explicaron, “representa una propuesta integral de servicios de alto nivel que eleva el estándar de lo que una tarjeta de crédito puede ofrecer”.

Natalia Saavedra
Natalia Saavedra

El Banco Santander se suma a la tendencia mundial al anunciar una nueva tarjeta de crédito que apunta al público más exclusivo y de mayores ingresos. A nivel mundial, estos plásticos se entregan a clientes VIP, habitualmente por invitación o por nivel de renta, siendo solo unos pocos los beneficiados.

En Chile se lanzó la Platinum Card® American Express, diseñada exclusivamente para los clientes de Banca Privada y que abre beneficios como abono preferente de millas, accesos a salones VIP de todo el mundo, servicios gastronómicos y de acompañamiento.

“Con esta tarjeta, buscamos entregar a nuestros clientes del segmento Banca Privada, lo mejor del mercado en experiencias y beneficios pensados para ellos. La Tarjeta Platinum® American Express es emitida por Banco Santander en Chile y representa una propuesta integral de servicios de alto nivel que eleva el estándar de lo que una tarjeta de crédito puede ofrecer”.

La tarjeta esta fabricada en metal y no cualquiera puede acceder a ella y así lo demuestran los requisitos para obtenerla:

  • Dirigida a clientes de Banca Privada de Santander en Chile.
  • Nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva en el país.
  • Edad mínima: 21 años.
  • Ingresos mensuales líquidos superiores a $15.000.000.
  • Buenos antecedentes comerciales.
  • La aprobación está sujeta a la política comercial y de riesgo vigente.

En tanto los beneficios suman:

  • 50.000 millas LATAM Pass como bono de bienvenida tras alcanzar una facturación acumulada de $15 millones de pesos de consumo durante los primeros tres meses.
  • Acceso gratuito e ilimitado a los Centurion Lounges de American Express alrededor del mundo, así como también acceso ilimitado y gratuito a más de 1.700 Salones VIP Priority Pass.
  • Cuatro traslados VIP anuales desde y hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.
  • Hasta un 50% de descuento diario en restaurantes seleccionados del Dining Program con un tope de hasta $50.000 pesos por día, por tarjeta y por cuenta. Además, hasta $50.000 pesos en descuentos en bebidas en restaurantes seleccionados del Dining Program al reservar a través del servicio de Concierge.
  • Concierge personalizado 24/7 para asistir a los clientes con reservas en restaurantes, entretenimiento y viajes.

