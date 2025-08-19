De metal y para clientes VIP: así es la exclusiva tarjeta que exige millonario sueldo para obtenerla

Esta tarjeta, según explicaron, “representa una propuesta integral de servicios de alto nivel que eleva el estándar de lo que una tarjeta de crédito puede ofrecer”.

El Banco Santander se suma a la tendencia mundial al anunciar una nueva tarjeta de crédito que apunta al público más exclusivo y de mayores ingresos. A nivel mundial, estos plásticos se entregan a clientes VIP, habitualmente por invitación o por nivel de renta, siendo solo unos pocos los beneficiados.

En Chile se lanzó la Platinum Card® American Express, diseñada exclusivamente para los clientes de Banca Privada y que abre beneficios como abono preferente de millas, accesos a salones VIP de todo el mundo, servicios gastronómicos y de acompañamiento.

“Con esta tarjeta, buscamos entregar a nuestros clientes del segmento Banca Privada, lo mejor del mercado en experiencias y beneficios pensados para ellos. La Tarjeta Platinum® American Express es emitida por Banco Santander en Chile y representa una propuesta integral de servicios de alto nivel que eleva el estándar de lo que una tarjeta de crédito puede ofrecer”.

La tarjeta esta fabricada en metal y no cualquiera puede acceder a ella y así lo demuestran los requisitos para obtenerla:

Dirigida a clientes de Banca Privada de Santander en Chile.

Nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva en el país.

Edad mínima: 21 años.

Ingresos mensuales líquidos superiores a $15.000.000.

Buenos antecedentes comerciales.

La aprobación está sujeta a la política comercial y de riesgo vigente.

En tanto los beneficios suman: