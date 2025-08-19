De metal y para clientes VIP: así es la exclusiva tarjeta que exige millonario sueldo para obtenerla

El Banco Santander se suma a la tendencia mundial al anunciar una nueva tarjeta de crédito que apunta al público más exclusivo y de mayores ingresos. A nivel mundial, estos plásticos se entregan a clientes VIP, habitualmente por invitación o por nivel de renta, siendo solo unos pocos los beneficiados.
En Chile se lanzó la Platinum Card® American Express, diseñada exclusivamente para los clientes de Banca Privada y que abre beneficios como abono preferente de millas, accesos a salones VIP de todo el mundo, servicios gastronómicos y de acompañamiento.
“Con esta tarjeta, buscamos entregar a nuestros clientes del segmento Banca Privada, lo mejor del mercado en experiencias y beneficios pensados para ellos. La Tarjeta Platinum® American Express es emitida por Banco Santander en Chile y representa una propuesta integral de servicios de alto nivel que eleva el estándar de lo que una tarjeta de crédito puede ofrecer”.
La tarjeta esta fabricada en metal y no cualquiera puede acceder a ella y así lo demuestran los requisitos para obtenerla:
- Dirigida a clientes de Banca Privada de Santander en Chile.
- Nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva en el país.
- Edad mínima: 21 años.
- Ingresos mensuales líquidos superiores a $15.000.000.
- Buenos antecedentes comerciales.
- La aprobación está sujeta a la política comercial y de riesgo vigente.
En tanto los beneficios suman:
- 50.000 millas LATAM Pass como bono de bienvenida tras alcanzar una facturación acumulada de $15 millones de pesos de consumo durante los primeros tres meses.
- Acceso gratuito e ilimitado a los Centurion Lounges de American Express alrededor del mundo, así como también acceso ilimitado y gratuito a más de 1.700 Salones VIP Priority Pass.
- Cuatro traslados VIP anuales desde y hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.
- Hasta un 50% de descuento diario en restaurantes seleccionados del Dining Program con un tope de hasta $50.000 pesos por día, por tarjeta y por cuenta. Además, hasta $50.000 pesos en descuentos en bebidas en restaurantes seleccionados del Dining Program al reservar a través del servicio de Concierge.
- Concierge personalizado 24/7 para asistir a los clientes con reservas en restaurantes, entretenimiento y viajes.