La saga de la condena a Gabriel Ruiz-Tagle por vender acciones de Colo Colo con información privilegiada y el rol de Jorge Quiroz

Este miércoles, el empresario y quien en su momento fuera el mayor accionista de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, escuchó su sentencia tras ser condenado por infracción a la Ley de Valores por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Pese a que el Ministerio Público pedía una pena de 3 años de cárcel, quien también fue ministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera fue sentenciado a 30 días de presidio y la prohibición de ejercer cargos en empresas reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La sentencia de 153 páginas a la que tuvo acceso EL DÍNAMO tiene su origen en la indagatoria por la compara de acciones de Blanco y Negro en al año 2018: Ruiz-Tagle transó papeles de la compañía conociendo previamente los Estados Financieros de la sociedad anónima, lo que esta penado por la ley.

La pena incluye la sustitución de remisión condicional, sujeto a todas las condiciones de control que ello implica, entre ellas asistir a un Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile por el lapso de un año para el control de la pena remitida.

¿Qué delito cometió Gabriel Ruiz-Tagle?

La sentencia condena a Gabriel Ruiz-Tagle por el delito de uso de información privilegiada, en su modalidad reiterada. En 28 de mayo de 2018 Ruiz-Tagle, como parte del directorio, participó de la reunión de Blanco y Negro donde se revisaron los Estados Financieros del Club.

Al día siguiente, el 29 de mayo, su sociedad Inversiones Triple I vendió 4 millones de acciones de Blanco y Negro, pese a que estaba vigente un período de bloqueo que impedía transacciones de directores.

El empresario vendió 4.003.293 acciones de Blanco y Negro el 29 de mayo de 2018, cobrando más de 1.200 millones de pesos por esa venta. Su “beneficio” fue ahorrarse una pérdida de unos 220 millones de pesos que se habría materializado si hubiese esperado a vender tras la publicación de los estados financieros.

Pese a que Ruiz-Tagle se autodenunció y la Comisión para el Mercado Financiero lo multó con 7.500 UF, también existía una arista de investigación penal del Ministerio Público.

Ruiz-Tagle se defendió a lo largo del juicio acusando desconocimiento del periodo de bloqueo para vender acciones. Pero este argumento fue rechazado por el proceso, ya que no lo eximió de responsabilidad.

¿Qué tiene que ver Jorge Quiroz?

El economista y la voz del área económica del candidato republicano a la presidencia, José Antonio Kast es parte del expediente de la sentencia a Ruiz-Tagle. Esto ya que el economista fue perito del empresario con miras a aportar en su defensa.

Quiroz realizó un informe en el que aseguró que los Estados Financieros no podían predecir una baja en el valor de la acción, lo que habría eximido a Ruiz-Tagle de culpa. Argumentó que la caída en la baja de la acción de Colo-Colo en ese entonces, respondió a un tema meramente especulativo, corriente que siguió el condenado. De este modo Ruiz-Tagle no habría actuado motivado por la información anticipada que manejaba.

Fiscal de Alta Complejidad: “Es una pena importante”

Fiscal Jaime Retamal de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte comentó a EL DÍNAMO que “es relevante que este tipo de figuras penales sean objeto de juzgamiento y condena por parte de nuestros tribunales. Y entender que aquí hay un trabajo importante desde el punto de vista investigativo. Son delitos complejos desde el punto de vista investigativo y, además, son delitos que afectan el normal funcionamiento del mercado bursátil”.

Retamal agregó que si bien la pena fue menor a la que solicitó la Fiscalía -3 años de presidio y la inhabilidad de 5 años- que si bien “el tribunal impuso penas menores a las solicitadas por la Fiscalía. Pero, sin prejuicio de ello, quiero destacar que el tribunal impuso una pena de 2 años de inhabilidad para que el señor Gabriel Ruiz-Tagle se pueda desempeñar como gerente o director o, en general, de cualquier sociedad o entidad sometida a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.”

“Es una pena importante para una persona de esta actividad que se desempeña regularmente en directorios de diversas sociedades anónimas que están controladas por la CMF”, comentó.